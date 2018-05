Auf der schmalen Gasse der Herbergstraße war am Sonnabend mehr los als an gewöhnlichen Tagen. (Fotos: Björn Hake)

Achim. Mit dem Vorurteil, dass in der Achimer Innenstadt angeblich nicht sonderlich viel geboten werde, wollten die in der Herbergstraße ansässigen Kaufleute am Sonnabend endgültig aufräumen. Und tatsächlich konnte das an diesem Tag wohl niemand behaupten: Es gab einen Flohmarkt, Vorlesungen, Kurse, Attraktionen für die Kleinsten, Segways und Tischkicker sowie ein Großaufgebot des Technischen Hilfswerks (THW). "Wir sind sehr zufrieden", sagte Juana Wetzel vom kleinen Flohmarkt-Laden, die sich auch in diesem Jahr wieder für die Organisation des Herbergstraßenfestes verantwortlich zeigte."

Doch auch wenn die Besucher das bei der fröhlichen und entspannten Atmosphäre schnell mal vergessen konnten, bedurfte es auch bei der achten Auflage des beliebten Achimer Straßenfestes verdammt viel Fleiß: "Ja, wir haben ein ganzes Jahr Vorbereitung gebraucht", verriet Wetzel, als sie zwischen ihren organisatorischen Aufgaben auf dem Fest und ihren Pflichten im Flohmarkt-Laden einen Moment zum Durchatmen hatte. "Es hat zum Glück keine Katastrophen gegeben, alles lief glatt." Neben ihr gehörten zum Organisationsteam auch noch Ingrid Hashagen (Teestube), Heidi Ehrecke (Computerladen ESC Software), Sabine Freyer-Schulz (Buchhandlung Bücherwurm) und Kfz-Mechaniker Jürgen Nachbar.

Am Sonnabend ging es für die engagierten Achimer bereits um 8 Uhr morgens los mit dem Aufbau des Flohmarktes, der das Straßenfest ergänzen sollte, damit die vielen Tische dann auch wie geplant um 10 Uhr mit dem Verkauf starten konnten. "Es hatten sich dieses Jahr deutlich mehr Leute angemeldet", verriet Juana Wetzel. Zehn oder elf Interessierten habe sie aus Platzgründen absagen müssen, bedauerte die Organisatorin. Entsprechend breit war auch das Angebot, das von Spielen über Puppen bis hin zu DVDs reichte.

Viel zu entdecken gab es auch beim Technischen Hilfswerk, das mit großen Gerätschaften aufwartete. Mit Segways ging es derweil vor dem Geschäft von Schirmer TK rund. "Wir sind bestellt worden, damit die Gäste mal sehen können, wie das ist, mit so einem Ding zu fahren", erklärte Sebastian Stein von der Firma Feierworker. "Nach einer kurzen Einführung können sie starten, das ist nicht gefährlicher als Fahrradfahren", sagte er und zeigte den Parcours durch die Herbergstraße.

Mit viel Fingerspitzengefühl präsentierten die Park-Bouler auf dem Alten Markt ihren Sport – und dies auch zum Anfassen und Mitmachen. Gleiches galt für die Klöppelfrauen. "Das ist ein altes Handwerk", erklärte Juana Wetzel, "das bringen die Damen hier auch den Kindern bei". Einige seien derart begeistert, dass sie jedes Jahr wieder teilnehmen. Für Kinder war sowieso Einiges am Start: Eine große Hüpfburg mit Rutsche, ein Bastelkursus und die Bücher der Kinderbuchautorin Jana Meyer-Knecht, in denen geschmökert werden konnte. "Ursprünglich habe ich diese Bücher nur für meine Kinder geschrieben, aber dann haben immer mehr Freunde von ihnen auch darin herumgeblättert", erinnerte sich die Mutter aus Cluvenhagen.

Für musikalische Einlagen sorgte Till Simon mit seiner Gruppe von der Kreismusikschule. Wer sich dagegen sportlich betätigen wollte, konnte das bei dem Parcours der Handballer der SG Achim/Baden oder bei den Rollstuhlsportlern, die einen Basketballkorb aufgebaut hatten. Begeistert testeten die Besucher ihre Korbwurftechnik vom Rollstuhl aus. Beim achten Herbergstraßenfest war eben wirklich für jeden etwas geboten.