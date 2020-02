Immer wieder kommunizierten die Musiker mit Blicken, aufmerksam hingeneigten Ohren und kleinen Gesten. (Björn Hake)

Vier Musiker, drei Gipfelwerke der Kammermusik, zwei geniale Meister: Einen fulminanten Auftakt der Konzertsaison im Schloss Erbhof in Thedinghausen bildete das Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen im Rahmen der Reihe „Kleine Besetzung – große Kunst“. Mit Werken von Beethoven und Brahms sorgte ein eigens für dieses Programm zusammengestelltes Ensemble für vollendeten Musikgenuss.

Das klug zusammengestellte Programm moderierte Geiger Stefan Latzko zwischen den Werken in kurzen, kundigen Beiträgen: Sowohl Beethovens aller­erster Klaviertrio-Zyklus op. 1, 1-3, von dem an diesem Abend die Nr. 3 in e-Moll erklang, als auch Johannes Brahms' erstes Klavierquartett in g-Moll op. 25 brachten den beiden Meistern den Durchbruch in der Musikmetropole Wien. Auch die große Violinsonate in G-Dur op. 78 ist eine Nr. 1 – Brahms' erste von dreien, die alle in Brahms' späterer Schaffensphase entstanden.

Ideal ausgewogenes Ensemble

Für die vier Musiker Stefan Latzko (Violine), Jürgen Winkler (Viola), Jakob Nierenz (Cello) und Artem Yasynskyy (Klavier) war es das dritte von drei Konzerten dieser kleinen Tournee, und sie präsentierten sich in dem prachtvollen Saal mit seiner intimen Atmosphäre und seiner warmen, klaren Akustik als ideal ausgewogenes Ensemble derart zusammengewachsen, dass man sich wünschen konnte, sie möchten so beieinanderbleiben und dem Publikum der Region weitere kammermusikalische Wunschträume erfüllen. Große Freude machte das Wiedersehen mit Pianist Yasynskyy, der im Erbhof vor fast genau drei Jahren mit einem Klavierabend begeistert hatte und sich dort nun ebenso überzeugend von seiner „kammermusikalischen Seite“ zeigte.

Mit dem c-Moll-Trio für Violine, Cello und Piano, dem bekanntesten der drei Wiener Trios, machte der erst 15-jährige Beethoven in der Kaiserstadt Furore: Das sei eine Musik, die „flackernde, zündende Funken sprüht“, formulierte ein enthusiastischer Wiener Rezensent. In ihrer visionären Kraft weit in die Zukunft weisend, ließ sich in ihr bereits die emotionale und geistige Größe des künftigen Titanen erkennen. All dies machten die Musiker mit ihrer inspirierten und spannenden Interpretation hörbar. Jedes der Instrumente brillierte, keines von ihnen dominierte – immer wieder kommunizierten die Musiker mit Blicken, aufmerksam hingeneigten Ohren und kleinen Gesten, sehr oft auch mit einem Lächeln, in dem die Freude am Einklang sichtbar wurde. Dieses von Geist sprühende Frühwerk war eine wahre Spielwiese virtuosen Könnens von der harmonischen und melodischen Ausdruckskraft des Kopfsatzes, in der die Musiker die reine Schönheit feierten, über die perlenden Pizzicato-Läufe und vielfältigen Raffinessen des Variationssatzes bis zu den rasant auffliegenden Figuren des Prestissimo, wo die Finger nur so über die Tasten und Griffbretter sausen mussten, brillant, makellos und atemberaubend.

Äußerst emotional

Brahms' erste Violinsonate, 1879 in Wien uraufgeführt, ist von äußerster emotionaler Tiefe. Begeisternd zelebrierte Latzko die innige Gesanglichkeit des Kopfsatzes, der mit Yasynskyys einfühlsamem Spiel zu einem hinreißend schönen „Lied ohne Worte“ wurde. Das Adagio sang voll Wärme von menschlichem Leid und tiefer Trauer, und auch im Schlusssatz mit seinem punktierten Rhythmus, der Brahms' tief trauriges „Regenlied“ zitiert, traf das empfindsame und inspirierte Spiel der beiden Musiker direkt in die Seele.

Nach der Pause dann das g-Moll-Quartett des 29-jährigen Brahms von Staunen machender stilistischer und motivischer Vielfalt. Zu Latzkos klarem, virtuosem Violinen-Ton mit den reinen Höhen und dem wunderbar weichen, zärtlichen Cello, dessen riesiges Intervall Nierenz mit meisterhafter Farbdifferenzierung auszureizen verstand, gesellte sich nun Jürgen Winkler mit seiner so volltönenden, leuchtend warmen Viola. Faszinierend zu erleben, wie die Musiker in der Einleitung immer wieder ihre Lagen tauschten und die gesanglichen Läufe übergangslos von einem Instrument zum anderen wandern ließen wie aus einem Mund. Der sinfonisch angelegte große Satz fesselte vom ersten bis zum letzten Ton mit der organischen Verbindung zwischen den Streichern und dem begeisternd differenzierten Piano, mit den feinen dynamischen und farblichen Abstufungen und beständigen atmosphärischen Wechseln. Hinreißend schön gelangen die Trio-Kantilenen des Intermezzo vor dem perlenden und wogenden Piano; exquisit gestaltet waren die kurzen, prägnanten „Klavierkonzert-Passa­gen“ des Andante. Das Rondo alla Zingarese schließlich wurde zu einem Feuerwerk von Leidenschaft und Esprit und von elektrisierender Spannung bis zum furiosen Schluss.

Für die Bravo-Rufe des Publikums und den enthusiastischen, kein Ende findenden Beifall dankten die Musiker mit einem kostbaren Abendlied: Mit dem zarten „Andante Cantabile“ aus Beethovens Klavierquartett op. 16 schlossen sie den Kreis eines rundum stimmigen Meisterkonzertes.