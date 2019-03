Bereits vor gut zwei Jahren hatte die Stadtverwaltung den politischen Fraktionen Bebauungsideen für das mittlerweile Runken-Quartier genannte Gebiet zwischen Bremer Straße, Weizenkamp, Roggenkamp und Winterweg in Achim-Bierden präsentiert, nun sind die Pläne weiter fortgeschritten. Auch einen Architektenwettbewerb hatte es gegeben. Zwei Grundstückseigentümer treten als Investoren auf und wollen ihre Areale bebaut wissen: Auf dem Grundstück am Winterweg sollen 33 Wohneinheiten in zweigeschossiger Bauweise entstehen, auf dem Areal am Weizenkamp 57 Wohneinheiten in vier Gebäuden sowie eine Parkpalette und nördlich davon ein Seniorenpflegeheim. Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat nun einstimmig die Aufstellung des dafür notwendigen Bebauungsplans Nr. 227 „Runken-Quartier“ empfohlen.

Sieht der Verwaltungsausschuss, wovon wegen der Einigkeit auszugehen ist, eine Bebauung dort als sinnvoll an, ist dieser sogenannte Aufstellungsbeschluss der Startschuss für das Verfahren. Darin müssen Investoren und Stadtverwaltung dann klären, was genau dort gebaut werden soll. Gab es 2017 noch Interesse der Residenzgruppe Bremen und der Kreissparkassen-Tochter Immobilien Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft Verden (IVV) am Bau eines Seniorenheims, verfolgt nun die Specht-Gruppe diesen Plan.

70 Pflegeplätze geplant

Wie Rolf Specht in der Sitzung erklärt hat, sollen von den knapp 70 Pflegeplätzen etwa 15 bis 20 für Kurzzeitpflege konzipiert sein, das Gros aber für Langzeitpflege. „Eine reine Kurzzeitpflege ist nicht wirtschaftlich“, sagte er. Es würden in Bierden Kurzzeitpflegeplätze fehlen, ebenso wie ein Physiotherapeut, der in der neuen Anlage eine Praxis betreiben könne.

Auch die Bürger – von denen knapp 40 die Sitzung verfolgt hatten, ehe die Hälfte von ihnen sie nach der Diskussion übers Runken-Quartier wieder verließ – interessieren sich offenbar brennend für das Vorhaben in ihrer Nachbarschaft. Allerdings auch wegen der Erschließung und der Verkehrsströme. Angedacht ist laut Entwurf vorerst, dass es zwei Zufahrten vom Winterweg geben könne, außerdem eine vom Weizenkamp. Es soll verhindert werden, dass die Neubauten von der Bremer Straße aus erreichbar sein werden. Allerdings soll man nach der Einfahrt über den Weizenkamp zum Rausfahren aus dem Quartier auf die Bremer Straße fahren können.

Sozialer Wohnungsbau vorgesehen

Auf Nachfrage der Politik sagte Stadtplanerin Monika Nadrowska, dass die Details alle noch in einem städtebaulichen Vertrag geklärt werden könnten. Von den insgesamt rund 90 Wohneinheiten, die auf beiden Grundstücken entstehen sollen, müssen mindestens 20 Prozent geförderten, sozialen Wohnungsbau darstellen. So hätten es die Stadt und die Investoren vereinbart. Und der Landkreis Verden habe bereits sein Okay gegeben, dass rund 40 Prozent des Grundstücks am Winterweg bebaut werden dürfen. Da sich dort eine Düne als Landschaftsdenkmal befindet, die erhalten bleiben soll, hätte allenfalls die Hälfte des Areals bebaut werden dürfen.

Der Investor, der einst das Gelände der früheren Textilfabrik Runken ersteigert hat, unterstrich, dass er „nicht raffgierig“ sei und auch keine Eigentumswohnungen plane. „Es werden alles Mietwohnungen“, sagte er, die als kostengünstiger Wohnungsraum angelegt und im Schnitt 65 Quadratmeter groß ausfallen würden.