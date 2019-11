In der Grundschule Morsum soll der Ganztagsbetrieb zum 1. Februar 2021 starten. (Björn Hake)

Der Rat der Samtgemeinde Thedinghausen hat am Donnerstagabend während seiner Sitzung in der Gaststätte Schierloh in Riede-Felde erwartungsgemäß die Einrichtung der Grundschulen Morsum und Blender zu Ganztagsgrundschulen auf den Weg gebracht. Für beide Schulen wurden die Beschlussvorlagen einstimmig gefasst, das bestätigte Sönke Haverich, Leiter Fachbereich Schule, Soziales und Ordnung im Rathaus Thedinghausen, auf Nachfrage. Heißt: Die Samtgemeinde stellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit die für den Betrieb der Ganztagsschule notwendige räumliche, sächliche und personelle Ausstattung der Schule sicher und trägt die anfallenden Kosten. Die Verwaltung wird zudem damit beauftragt, die erforderlichen Genehmigungen bei der Landesschulbehörde zu beantragen.

Wie bereits berichtet, haben beide Schulen ein Konzept für die Einrichtung einer offenen Ganztagsschule erarbeitet. Der Ganztagsbetrieb soll zum Schuljahr 2020/2021 starten. Da der Ausbau der Mensa in Morsum aber nicht zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt sein wird, möchte die Grundschule mit dem Ganztagsbetrieb zum 1. Februar 2021 starten. Eine Elternbefragung vom September dieses Jahres hat gezeigt, dass voraussichtlich 47 Schülerinnen und Schüler das Ganztagsangebot in Morsum in Anspruch nehmen werden.