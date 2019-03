Schatten der Vergangenheit: Sandra Röse räumt ein, die Arbeit einer Reinigungskraft in ihrem Haushalt (Symbolfoto) zu spät angemeldet zu haben – spricht aber sonst von "bösartigen Vorwürfen" in dem anonymen Schreiben. (DPA)

Der Schock war groß bei Sandra Röse an diesem Montag: Erstmals war an diesem Tag ein anonymes Schreiben aufgetaucht, in dem behauptet wurde, dass gegen die Bürgermeisterkandidatin der CDU in Oyten eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung und Sozialbetrug vorliege und in dem sie aufgrund dessen unter anderem dazu aufgefordert wurde, von allen Ämtern zurückgetreten. Auch der ACHIMER KURIER hatte den Brief, der mit „Oytener Bürger“ unterzeichnet ist, erhalten. Zudem bekamen auch zahlreiche Bürger, allem Anschein nach insbesondere Oytener Ratsmitglieder, das Schreiben in den zurückliegenden Tagen per Post zugestellt. Nun hat Röse, die sich direkt anwaltlichen Beistand geholt hatte, offiziell Stellung zu den Vorwürfen genommen.

„Ich weiß nichts von einer Strafanzeige wegen Sozialbetrugs und Steuerhinterziehung“, heißt es von der 47-Jährigen. Wie die Staatsanwaltschaft Verden auf Nachfrage wissen lässt, liegt eine solche Anzeige gegen die Bürgermeisterkandidatin auch nicht vor. In dem anonymen Schreiben ist die Rede davon, dass Röse jahrelang eine Putzfrau „schwarz“ beschäftigt – sprich: keine Steuern und Sozialabgaben entrichtet – habe. Dabei wird nicht nur das Aussehen der Frau beschrieben, sondern auch, wann genau sie immer zur Arbeit kommt und mit welchem Pkw (Nummernschild inklusive). Dazu teilt Röse Folgendes mit: „Wir hatten tatsächlich diese Reinigungskraft bei uns beschäftigt, allerdings in anderem Umfang und über einen anderen – und zwar abgeschlossenen - Zeitraum als beschrieben. Wir haben diese Reinigungskraft auch tatsächlich zu spät bei der Minijob-Zentrale angemeldet, aber wir haben sie angemeldet.“

Eingeständnis eines Fehlers

Bereits seit Mitte 2011 habe ihre Familie eine Betriebsnummer bei der Minijob-Zentrale, denn es seien immer mal wieder phasenweise Reinigungskräfte im Haushalt beschäftigt worden. „Bisher sind keine Behörden auf mich zugekommen, um mir eine Ordnungswidrigkeit aufzuzeigen“, lässt Röse wissen. Sollte die verspätete Anmeldung doch noch mit einem Bußgeld bedacht werden, so werde ihre Familie dies selbstverständlich tragen. „Denn wir haben hier ja tatsächlich einen Fehler begangen und für diesen stehen wir gerade“, betont die 47-Jährige.

Ein Fehler, der jedoch sehr wahrscheinlich nichts daran ändern wird, dass Röse Bürgermeisterkandidatin der Oytener Christdemokraten bleibt. Wie Ortsverbandsvorsitzender Hermann Ehlers berichtet, habe sich die Gemeinderatsfraktion, der Röse auch angehört, geschlossen hinter ihre Kandidatin gestellt. Der Vorstand der CDU Oyten will kommende Woche darüber sprechen, Ehlers zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Einstellung dort die gleiche sein wird.

Wer das anonyme Schreiben in Umlauf gebracht hat, sei den Christdemokraten nicht bekannt. Es sei auch müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, so Röse und Ehlers. Betont haben möchten sie jedoch, dass sie ausdrücklich nicht glauben, dass ein Gegenkandidat hinter der Aktion stecken könne. Schließlich habe man sich im Vorfeld auf einen fairen Wahlkampf verständigt.

„Dieses Schreiben ist eine Aktion auf aller niedrigstem Niveau“, findet Röse, die mit etwas Vergleichbarem im Rahmen des Wahlkampfes nie im Leben gerechnet habe. Solche Spielchen wolle sie aber nicht mitspielen. „Mehr gibt es zu den bösartigen Vorwürfen nicht zu sagen“, ist für sie das Thema damit beendet. Röse möchte ihren Blick nun wieder vollends nach vorne richten, mit dem großen Ziel, in diesem Jahr Oytens erste Bürgermeisterin zu werden.