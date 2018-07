Voller Einsatz: Björn Struss (rechts), Mitarbeiter des ACHIMER KURIER, versucht das Tor zu schützen. Leider ohne Erfolg. (Björn Hake)

Achim. Aus der Entfernung sieht es wie eine riesige Hüpfburg aus, tatsächlich ist es aber die XXL-Variante eines Tischkickers. Das Beachvolleyballfeld des TSV Bierden verwandelte sich am Sonnabend in eine Fußballarena der besonderen Art. Insgesamt zwölf Mannschaften traten in einem Turniermodus gegeneinander an, um den Bahncup zu gewinnen. Das Besondere: Die Spieler müssen sich an Stangen festhalten und spielen so an einer bestimmten Stelle. Der Kick kommt also ohne anstrengenden Laufeinsatz aus. Welche Qualitäten sind stattdessen gefragt? Um diese Frage zu beantworten, bin ich kurzerhand selbst in die Luftkissenarena gestiegen.

Zunächst gilt es, ein Team zu finden, welches mich als "Joker" für eine Partie mitspielen lässt. Im Schatten einiger Pavillons warten jene Mannschaften, die gerade nicht spielen. Hier und da steht schon ein Bier auf dem Tisch, viele kennen sich vom Sport und aus der Nachbarschaft – das Fußballturnier ist auch ein geselliges Sommerfest.

Die Teams treten in einheitlichen Farben auf und tragen mehr oder minder originelle Namen. Da wären zum Beispiel die "Grob-Durchwischer" in knallrot. Ihre T-Shirts sind mit dem Logo "Bierkönig" bedruckt - ein bekannter Treffpunkt für Party-Touristen auf Mallorca. Der sportliche Ehrgeiz liegt also nicht allzu hoch. Für mich ist das gut - denn mit fußballerischer Klasse kann ich mich nicht gerade für einen Einsatz bewerben. Trotzdem wird schon mein erstes "Vorsprechen" zum Erfolg. Die Frauen vom "LAF Dynamo Tresen" lassen mich mitspielen. Sie stellen zwei Bedingungen: Ich soll im Tor stehen und muss das Trikot der Mannschaft tragen. Die T-Shirts tragen in rosa Schrift die Namen der Spielerinnen. Ich schlüpfe in das Shirt von Jana.

Isabelle Bonheur, genannt Isi, gibt mir eine kleine Einführung. "Auch als Torwart darfst du nicht die Hände einsetzen. Die bleiben an der Stange", erklärt die 26-Jährige. Sie spielt Handball beim TSV Bierden, so wie viele in der Mannschaft "Dynamo Tresen". Mit ihren Freundinnen sei sie schon im vierten Jahr in Folge beim Riesenkicker-Turnier dabei. Zunächst veranstaltete der Gasthof "Zur Linde" das Turnier, seit vergangenem Jahr wird beim TSV Bierden gekickt. "Du kannst deine Gegner auch mit dem Sand ablenken", sagt Isi. Das überrascht mich. Ich frage, ob das nicht verboten sei. "Es soll eigentlich nicht sein, aber es hilft definitiv."

Und dann wird gespielt. Meine Hände ruhen fest in zwei Schlaufen, sie lassen sich aber nach rechts und links entlang der Stange bewegen. Ich habe mich kaum orientiert, da setzt einer der beiden Stürmer schon zum Schuss an. Der erste Versuch landet mit Glück an meiner Schulter, der Nachschuss sitzt. Verdammt. Die Füße sind im Sand nicht gerade flink zu bewegen. Tor zwei und drei folgen schnell. Von der Seitenlinie kommt ein lauter Kommentar: "Super, wird zweistellig, Jungs!"

Schnell geht es nur noch darum, eine Blamage zu verhindern. Ich darf meine Mitspielerinnen nicht enttäuschen, auch wenn wir verlieren. Beim Stand von 1:5 oder 1:6 – so genau zähle ich nicht mehr mit – setzen meine beiden Stürmerinnen dann zur Sandattacke an, schleudern dem Torwart Sand entgegen. Die Gegner protestieren: "Schiri!". Die kleine Frustaktion ist schnell beendet. Nach sieben Minuten in der prallen Sonne läuft der Schweiß. Abpfiff. Trotz des schlechten Resultats überwiegt der Spaß. Eine Mitspielerin beruhigt mich. Das erste Spiel sei ähnlich abgelaufen, auch mit einer anderen Besetzung im Tor. Meine sportliche Ehre scheint also nicht vollends zerstört.