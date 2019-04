Die Uesener Feldstraße wird im Sommer abschnittsweise voll gesperrt werden. (Björn Hake)

Stau auf der Autobahn 1 plus Stau auf der Autobahn 27 gleich: Achim verkehrstechnisch dicht. Diese einfache Rechnung ging erst am Freitag wieder auf, als sich insbesondere in Uesen mal wieder Auto an Auto reihte. Nur gut, dass die Uesener Feldstraße noch keine Baustelle ist, das wird sich aber (wie berichtet) bald ändern. Denn der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss hat jetzt beschlossen, dass die Straße von der Ueser Kreuzung bis zur Max-Naumann-Straße saniert wird. Das hat der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg mitgeteilt. Demnach ist der Vertrag zwischen der Stadt Achim und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Verden fertig: Das Land zahlt die Asphaltsanierung seiner Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße), die Stadt plant die Baumaßnahme und schreibt sie auch aus. In fünf Bauabschnitten soll die Fahrbahn erneuert werden und dafür muss die Uesener Feldstraße abschnittsweise voll gesperrt werden. Allerdings wohl erst in den Sommerferien, denn die derzeitige Baustelle auf der A 27 zwischen Verden und Langwedel soll erst erledigt sein.