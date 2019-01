Ein Anblick, der in dieser Form vermutlich bald der Vergangenheit angehören wird. Denn im Zentrum Langwedels soll auf den Arealen der ehemaligen Druckerei und des Discounter-Marktes eine Seniorenresidenz erbaut werden. (Björn Hake)

Was wird aus der Fassade des nach Ansicht vieler Bürger ortsbildprägenden Gebäudes an der Großen Straße, das bis vor Kurzem mehr als 70 Jahre die Druckerei Mack beherbergt hat? Um diese Frage ging es bei der Bürgerbeteiligungsveranstaltung am Dienstagabend im Rathaus Langwedel eigentlich gar nicht, doch erwartungsgemäß wurde diese Thematik aus den gut besetzten Besucherreihen dennoch angesprochen. Denn einige Langwedeler befürchten dort einen Neubau, der optisch nicht ins Bild des Ortszentrums passt. Wie berichtet, plant die Specht-Gruppe auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei sowie auf dem des angrenzenden Discounters eine Seniorenresidenz zu errichten. Für die Ausführung ist die Planungsgemeinschaft Nord GmbH (PGN) verantwortlich, dessen Vertreter am Dienstag das Projekt noch einmal kurz vorstellten – und dabei auch auf einen möglichen Fassadenerhalt zu sprechen kamen.

Zunächst einmal ging PGN-Stadtplaner Lutz Richter aber auf den dort gültigen Bebauungsplan ein, der für das Vorhaben geändert werden muss. Dafür hatte die Politik bereits im vergangenen Jahr soweit grünes Licht gegeben. Nun sollten die nötigen Änderungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Geändert werden muss die festgeschriebene bauliche Nutzung: Aus dem „eingeschränkten Gewerbegebiet“ soll ein Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe werden. Wie das Seniorenzentrum, welches sowohl Altenpflegeplätze als auch Wohneinheiten für Senioren bieten soll, letztlich genau aussehen wird, ist nicht Teil der Bebauungsplanfestsetzungen – wohl aber des städtebaulichen Vertrages, der mit dem Flecken Langwedel abgeschlossen werden soll.

Gutachten über Gebäudesubstanz

Dieser wird genau regeln, wie die Seniorenresidenz architektonisch umgesetzt werden soll und darf. Langwedels Bauamtsleiter Bernhard Goldmann geht davon aus, dass darüber nach Ostern politisch beraten werden wird. „Uns ist daran gelegen, dass sich das Gebäude weiterhin ins Ortsbild einfügt“, betonte Bürgermeister Andreas Brandt noch einmal das Bestreben der Gemeinde. Doch wie das gelingen kann und soll, steht derzeit noch nicht fest, wie Norbert Behrens von der PGN-Geschäftsführung erläuterte. Zuletzt sei ein Gutachten über die derzeitige Gebäudesubstanz erstellt worden. Wie schon fast zu erwarten, sei dabei herausgekommen, dass das Äußere des Gebäudes in einem deutlich besseren Zustand sei als das Innere. Behrens verwies etwa auf fehlenden Brandschutz und Haustechnikmängel.

„Die Kosten für eine Sanierung würden die Neubaukosten bei Weitem überschreiten“, sagte Behrens, betonte aber auch, dass man nichtsdestotrotz versuchen wolle, Teile des Gebäudes zu erhalten. Möglich wäre etwa, Teile der Fassade stehen zu lassen und den Rest total zu entkernen. Nun gehe es in nächster Zeit darum, auf der Basis des Gutachtens einen Entwurf zu entwickeln. „Uns ist bewusst, dass das Gebäude von vielen Langwedelern als besonders schützenswert angesehen wird“, sagte Behrens.

Dass der Bau einer Seniorenresidenz an dieser Stelle sinnvoll ist, darüber sind sich in Langwedel eigentlich alle einig. „Wir können dort keine Gewerberuine stehen lassen und unsere Pflegeheime sind gut ausgebucht“, sagte Brandt. Stadtplaner Richter betonte zudem den Nachholbedarf in Langwedel für barrierefreie Wohnungen und den guten Standort, der den Senioren eine „eine eigenständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ ermögliche.

Standortsuche der Altenpflegeschule

Während die neue Anlage für vielen älteren Menschen also ein neues Zuhause bieten soll, muss sich die dort beheimatete Altenpflegeschule der IBS-Gruppe ihrerseits ein neues suchen. Nur noch bis Ende des Jahres läuft der Mietvertrag, eine Integration in das neue Gebäude war an zu hohen Mietkosten gescheitert. Die IBS-Gruppe aus Bremen hatte sich daher auf die Suche nach einem neuen Standort begeben – und dieser scheint inzwischen greifbar. Wie die Geschäftsführung auf Nachfrage mitgeteilt hat, sei zwar noch nichts „spruchreif“, aber es sehe gut aus, die Altenpflegeschule künftig in der Nachbarkommune Achim weiter betreiben zu können.