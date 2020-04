Das Otterbad wartet auf die dringend notwendige Sanierung. (Focke Strangmann)

Schon seit rund drei Jahren beschäftigen sich Verwaltung und Politik im Flecken Ottersberg mit der ersehnten und dringend notwendigen Sanierung des Otterbades. Doch mit einer schnellen Verwirklichung des millionenschweren Projekts wird es auch in diesem Jahr nichts, wie der am Mittwochabend in der Aula der Wümmeschule tagende Ottersberger Gemeinderat feststellen musste. Immerhin hat sich das Gremium um die Ratsvorsitzende Erika Janzon (Bündnis 90/Die Grünen) aber einstimmig für einen Erhalt und damit gegen eine komplette Schließung des beliebten Hallenbades ausgesprochen. Der Rat stimmte einhellig einer erneuten Ausschreibung im Rahmen des Förderprogramms zu, nachdem die im Februar 2020 bereits öffentlich erfolgte Ausschreibung der Bauleistungen aufgrund immenser Mehrkosten aufgehoben werden musste.

Bevor es an diesem Abend in die Abstimmung ging, hatte Helge Dannat – Chef des als Badbetreiber fungierenden Ottersberger Elektrizitätswerks (EWO) – alle Zahlen und Fakten rund um die Otterbad-Sanierung genannt und auch eine Alternativplanung vorgelegt. Dieser Plan beinhaltete als dritte Option auch die Schließung des Otterbades.

Enttäuschung nach Submission

„Dieses würde aber bedeuten, dass der Flecken Ottersberg ein Lehrschwimmbecken für das Schulschwimmen bauen müsste oder die Kinder mit Bussen täglich nach Achim und Rotenburg fahren müsste – mit den daraus resultierenden ökologischen und monetären Folgen“, erklärte Helge Dannat seinen Zuhörern. In seinem Team hatte sich beim Submissionstermin am 5. März, dem eigentlichen Tag der Auftragsvergabe, große Enttäuschung breit gemacht.

20 Gewerke waren ausgeschrieben worden, doch die Ergebnisse ergaben Netto-Mehrkosten in Höhe von 715 000 Euro. Für vier Gewerke seien laut Dannat überhaupt keine Angebote eingereicht worden. Dass die ursprüngliche Kostenkalkulation nicht eingehalten werden könne, liege an den Baupreisen, die sich in der Zwischenzeit deutlich erhöht hätten. Im Rahmen einer Alternativberechnung hatte Dannat nunmehr als zweite Option ermittelt, wie hoch die Kosten wären, wenn nur die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen ausgeführt würden.

Baunebenkosten unverändert

Hierzu zähle insbesondere die Dachabdichtung mit der notwendigen Fassadenerneuerung und dem konstruktiven Ersetzen der maroden Außenstützen sowie die Fliesenarbeiten, um die Durchfeuchtungsschäden an Boden und Wand zu beseitigen. Die Badewassertechnik für das Planschbecken sei DIN-gerecht herzustellen. Für Bauwerk- und Baukonstruktion wären 11,5 Millionen Euro und für technische Anlagen 495 000 Euro anzusetzen. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Architektenarbeiten und Ingenieurleistungen schon angefallen sind, sodass die Baunebenkosten von 680 000 Euro sich nicht verändern“, rechnete Dannat vor.

Die Crux: In diesem Fall würden die Fördergelder entfallen, da dieses Projekt wesentlich nicht mehr dem Antrag entsprechen würde. „In Summe ergeben sich Kosten von 2,68 Millionen Euro. Beim Förderprojekt gehen wir aktuell nach Berücksichtigung der vorgeschlagenen Ausführungsvarianten von Baukosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro aus“, erklärte Dannat. Der Förderbetrag betrage 1,4 Millionen Euro, sodass in Summe 2,3 Millionen Euro vom Flecken und E-Werk als Eigenanteil aufzubringen seien. Die Baukosten von 3,7 Millionen Euro beinhalten laut Dannat auch die Sanierung des Wümmekiekers, den Bau eines größeren Planschbeckens, die Erweiterung der Umkleidekabinen und den Anbau eines Sozialtraktes für die Mitarbeiter. „Auf diese Positionen würde man bei Wahl der Alternativbetrachtung verzichten“, mahnte der E-Werkschef.

Einigkeit in den Fraktionen

Die Fraktionen zeigten sich in der anschließenden Aussprache einig, die Otterbad-Sanierung in der ursprünglich geplanten Form vollziehen zu wollen. „Es sind Mehrkosten, die nicht vermeidbar gewesen sind, weil sich die Baupreise einfach erhöht haben. Wir müssen das gemeinsam schultern“, sagte Klaus Rebentisch (CDU). „Wir wollen das Otterbad auf jeden Fall erhalten und hoffen, dass es bei der neuen Ausschreibung wieder niedrigere Preise gibt“, ergänzte Angela Hennings (Bündnis 90/Die Grünen). Mit der vom Rat beschlossenen erneuten öffentlichen Ausschreibung verschiebt sich das Projekt mindestens um weitere drei Monate. „Diese zusätzlichen Leistungen führen bei den Planern zu keinen Mehrkosten. Die Honorare sind auf den Zahlen des Zuwendungsantrags festgeschrieben“, erklärte Helge Dannat.

Ob die zeitliche Verschiebung nicht noch größer werde, hänge aber auch von der aktuellen Situation in allen Bereichen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab. „Vielleicht wird für die Bearbeitungszeit bei den Firmen zur Angebotserstellung mit einem großzügigeren Zeitrahmen agiert werden müssen. Der Fördergeber ist informiert. Eine Projektverschiebung über Ende 2020 ist unausweichlich. Diese kann allerdings erst offiziell zum Ende des Jahres durch den Fördergeber bestätigt werden“, ließ Dannat das Gremium wissen.