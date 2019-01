Im vergangenen Jahr hat die Stadt mit der Sanierung am Kinderhaus in Embsen begonnen. 2019 sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. (Björn Hake)

In einer Größenordnung von insgesamt rund 750 000 Euro wurden im vergangenen Jahr an den städtischen Gebäuden und Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten vorgenommen. Als größtes bauliches Einzelsanierungsprojekt hat die Stadt 2018 begonnen, die Kindertagesstätte in Embsen und die dazugehörige Mietwohnung zu sanieren. Dass an der Kindertagesstätte dringend etwas getan werden musste, das war schon seit einiger Zeit klar. Bereits im Frühjahr 2017 hatte die Vorsitzende des Vereins Kinderhaus Alte Schule, Maren Elfers, kritisiert, dass das Haus von der Stadt in sehr schlechtem Zustand gelassen werde.

Hälfte der Arbeiten ist erledigt

Das soll sich nun aber eben Schritt für Schritt ändern. Insgesamt 190 000 Euro hat die Stadt für die Sanierungsarbeiten eingeplant. Etwa die Hälfte der Arbeiten wurden nach Angaben von Marco Schaubitzer, Leiter Liegenschaftsmanagement, bereits im vergangenen Jahr umgesetzt, der Rest soll nun 2019 folgen. „Wir haben bereits die Fenster erneuert und eine neue Eingangstür eingebaut“, zählt Schaubitzer auf. Darüber hinaus habe man das marode Mauerwerk ausgebessert. Neben den Arbeiten an der Kindertagesstätte wurde zudem die dazugehörige Mietwohnung im vergangenen Jahr kernsaniert.„Die Wohnung wurde komplett entkernt und hat zum Beispiel neue Bodenbeläge, eine neue Heizung und einen neuen Anstrich bekommen“, erklärt Schaubitzer. Nun fehle zur Fertigstellung der Arbeiten dort nur noch eine neue Küche.

Während das Ende der Wohnungssanierung also näher rückt, sind an der Kindertagesstätte in diesem Jahr noch einige Arbeiten geplant. „Als Nächstes wollen wir dort unter anderem die inneren Türen und die Heizung sanieren.“ Darüber hinaus wolle man sich die Elektrik genauer angucken. „Unser Ziel ist es natürlich, den Betrieb vor Ort durch die Arbeiten so wenig wie möglich einzuschränken“, sagt Schaubitzer. Dies sei beispielsweise möglich, wenn die Arbeiten in die Ferienzeit gelegt würden.

Im Kostenrahmen bleiben

Wichtig sei aber natürlich auch, dass die Verwaltung im vorgegebenen Kostenrahmen von 190 000 Euro bleibe. „Daher müssen wir schauen, welche Arbeiten von der Priorität her am wichtigsten sind und welche man möglicherweise auch noch ins kommende Jahr verschieben könnte.“ Dadurch, dass die Stadt beispielsweise zunächst die Fenster neu gemacht habe, könnten nun auch Bewirtschaftungskosten eingespart werden. „Unser Ziel ist es, die Arbeiten in Embsen in der ersten Hälfte dieses Jahres abzuschließen“, sagt Schaubitzer.

Der Vorstand des Vereins Kinderhaus Alte Schule, der den schlechten Zustand des Gebäudes häufig bemängelt hatte, zeigt sich selbst auch zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten. „Uns wurde ein Zeitraum von zwei Jahren zugesagt, in dem die Sanierung Schritt für Schritt vollzogen werden soll“, sagt Alice Rummel, 2. Vorsitzende des Vereins. „Und wir sind durchaus positiv überrascht, was bisher schon alles umgesetzt worden ist.“ Es sei verständlich, dass solche Arbeiten Zeit bräuchten und die Sanierung nur nach und nach umsetzbar sei. „Wir freuen uns in jedem Fall, dass nun überhaupt etwas getan wird.“

Dorfgemeinschaftshaus steht noch

Am angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus, das ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand ist, hat sich indes noch nichts getan. Derzeit wird es lediglich gelegentlich von der Stadt als Lager etwa für Fundräder oder Ähnliches genutzt. Weil es für das Haus aktuell keine Verwendung gibt und eine Sanierung rund 500 000 Euro kosten würde, hatte sich die Politik eher für einen Abriss ausgesprochen. Vollzogen wurde dieser bisher allerdings noch nicht. „Wir haben aktuell noch keinen Abrissauftrag vergeben“, bestätigt auch Marco Schaubitzer. Sollte zukünftig jedoch eine Sanierung nötig werden, bevorzuge man entsprechend den Abriss. „Wir wollen nicht noch unnötig Geld in das Dorfgemeinschaftshaus stecken“, sagt Schaubitzer.