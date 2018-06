In den Jahren 1964/1965 wurde die Kläranlage in Achim gebaut. In der Zwischenzeit gab es immer mal wieder kleinere und größere Baumaßnahmen. Eine weitere steht nun in diesem Jahr an. (Björn Hake)

Achim. Dass die Achimer Kläranlage ein neues Zulaufpumpwerk bekommen soll, war schon seit einiger Zeit klar. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte der zuständige Ausschuss für Abwasserbeseitigung, wie berichtet, sein Okay für die entsprechenden Sanierungsarbeiten gegeben. Wie hoch die Kosten für diese Maßnahme tatsächlich werden würden, damit konnte zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand rechnen. Denn die zu Beginn kalkulierten Kosten in Höhe von rund 570 000 Euro reichen nicht aus. "Die Ausschreibung für die Sanierung des Zulaufpumpwerks der Kläranlage ergab eine erhebliche und nicht kalkulierbare Preissteigerung", heißt es dazu von der Achimer Verwaltung in einer entsprechenden Vorlage. Der Angebotsbetrag habe den zuvor kalkulierten Ansatz demnach um ganze 254 000 Euro überstiegen.

Und Schuld ist mal wieder die gute Konjunktur in der Baubranche. "Das Problem haben wir ja in vielen Bereichen", sagt der zuständige Ingenieur Thorsten Nullmeyer vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Der Achimer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung bereits grünes Licht für den ersten Nachtragshaushalt 2018 gegeben, der unter anderem auch die Kostensteigerung für die Sanierungsarbeiten berücksichtigt. "Nun können wir die Arbeiten in diesem Jahr noch ein weiteres Mal ausschreiben", erklärt Nullmeyer.

Denn die Zeit drängt. Ursprünglich sollte nämlich bereits in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das Pumpwerk muss kurzfristig saniert werden, da es bereits jetzt sehr störungsanfällig ist. "Eine Kläranlage wird in kleinen Schritten immer wieder ertüchtigt", sagt Nullmeyer. Daher sei es normal, dass man ständig irgendwelche Baumaßnahmen habe. Zusätzlich zu dem Abwasser aus Achim klärt die Anlage auch Wasser aus Etelsen und Cluvenhagen. "Die Kläranlage wurde im Jahr 1964 gebaut", sagt Nullmeyer. In den 80er-Jahren wurde dann beispielsweise die Maschinentechnik erneuert, 1995 wurden Teile der Pumpen repariert und ersetzt.

Und so ist die Sanierung des Zulaufpumpwerkes auch nicht die einzige Baumaßnahme, die beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in naher Zukunft ansteht. Am Pumpwerk Blocksberg in Baden besteht laut Verwaltung ein "akuter Handlungsbedarf, auch für die Ertüchtigung der Gesamtanlage". Dementsprechend steht es vor einer Grundsanierung. "Das betrifft insbesondere die dortige Maschinen- und Elektrotechnik", erklärt Nullmeyer. Das Betonbauwerk selbst sei noch in Ordnung. Laut der entsprechenden Beschlussvorlage der Stadt weist die Elektroanlage nur noch für knapp zwei Jahre Betriebssicherheit auf. Gleiches gilt offenbar auch für die Wandstärke der Abwasserkessel. Somit bleibt auch hier nicht mehr allzu viel Zeit, um die entsprechenden Arbeiten auszuschreiben.

Eine Ausschreibung im Jahr 2019 würde nach Angaben der Stadt bedeuten, dass erst 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Indem man jedoch bereits in diesem Jahr mit den Ausschreibungen startet, könnte schon im Frühjahr 2019 gebaut werden. Da jedoch auch diese Anlagenerneuerung bis dato noch nicht im Haushalt 2018 vorgesehen war, musste der Rat diese zusätzlichen Mehrkosten in Höhe von 500 000 Euro ebenfalls absegnen. Die Mitglieder taten dies in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig.