Die Geschichte vom barmherzigen Sankt Martin bekommen Klein und Groß vor dem Heimathaus als Schauspiel geboten. (Jonas Kako)

Die Darbietung beim Sankt-Martins-Schauspiel im vergangenen Jahr sei „nochmals ein Quantensprung“ gewesen, findet Diakon Hendrik Becker. Erstmals wurde vor dem Oytener Heimathaus auf professionelle Ton- und Lichttechnik zurückgegriffen, damit alle Besucher die gute Tat von Sankt Martin und auch die Erläuterungen, die Becker dazu vortrug, mitbekamen. Daher setzt die Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Oyten auch in diesem Jahr bei dem kleinen Schauspiel wieder auf die moderne Technik. Schließlich gehe es der VdS, die am 10. und 11. November wieder zum Laternenumzug und Martinsfest lädt, darum, den Anlass der Feierlichkeiten besonders für die Kinder zu erklären. „Schließlich hat es einen historisch-kirchlichen Hintergrund“, betont Vorsitzender Hans-Joachim Blohme.

Und so nimmt am Sonnabend, 10. November, auch alles seinen Anfang im Gotteshaus. Um 16.30 Uhr beginnt in der St.-Petri-Kirche ein kurzer ökumenischer Gottesdienst, den Hendrik Becker und Diakonin Melanie Tomforde bestreiten werden. Der Laternenumzug setzt sich gegen 17 Uhr von der Kirche aus in Bewegung. Der Weg führt wie im vergangenen Jahr über den Schützenplatz, über die große Wiese zum alten Aldi, die Hauptstraße, Stader Straße, Wehlacker, über die Lindenstraße zum Heimathaus. „Ich rechne wieder mit einer großen Teilnehmerzahl“, sagt Blohme. Im vergangenen Jahr hätten sich mehr als 800 kleine und große Oytener auf den Weg durch den Ort gemacht. Musikalisch begleitet wird der Umzug erneut vom Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg.

Bürgermeister als Bettler

Fehlen dürfen auf dem Weg natürlich auch nicht Sankt Martin, gespielt von Holger Bischoff, und seine beiden Ritter – alle hoch zu Ross. Seinen großen Auftritt hat das Gespann dann ab etwa 17.45 Uhr, wenn im Feuerschein vor dem Heimathaus die Geschichte um Sankt Martin dargestellt wird. In besonderer Aktion ist dabei auch Bürgermeister Manfred Cordes zu bewundern. Er schlüpft in die Rolle des Bettlers – natürlich wie alle anderen Beteiligten des Schauspiels stilecht verkleidet. „Ich finde es schon schön, dass sich unser Bürgermeister dafür nicht zu schade ist“, lobt Blohme den Einsatz von Cordes. Im Anschluss werden an die Kinder wieder Martinshörnchen verteilt, außerdem schmeißt die Jugendfeuerwehr den Grill an und der Heimatverein verkauft heiße Getränke.

Tags darauf gehen die Feierlichkeiten zum Martinstag auf der Hauptstraße weiter. Dort erwartet die Besucher von 11 bis 18 Uhr das übliche Angebot: So sorgen Leckereien von Bratwurst bis Crêpes für das leibliche Wohl, für die kleinen Besucher gibt es unter anderem wieder Karussells, Ponyreiten oder Dosenwerfen. „Etwa 45 Stände wird es geben, wir werden im Vergleich zum Frühlings- und Sommerfest aber weniger Platz benötigen“, kündigt Marktmeister Manfred Masanek an. Denn auf den Flohmarkt und die Autoschau werde dieses Mal verzichtet. „Lieber kleiner und gemütlicher“ wollen er und die VdS den Sonntag gestalten.

Gänseliesel verteilen Leckereien

Gewinnen konnte er aber wieder den Puppenspieler aus Kiel, der insgesamt drei Vorführungen anbieten wird – ab 13, 14.30 und 16 Uhr. Ebenfalls ab etwa 16 Uhr werden Jagdhornbläser Allerort aus Achim für eine musikalische Untermalung des Martinsfestbesuches sorgen. Fehlen dürfen in diesem Jahr auch wieder nicht die Gänseliesel. Ab 15 Uhr verteilen sie an die Marktbesucher Lebkuchen und Äpfel. Bereits um 13 Uhr öffnen zudem zahlreiche Geschäfte im Ortszentrum im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags die Ladentüren.

Während des Treibens auf der Hauptstraße muss diese natürlich für den Fahrzeugverkehr wieder gesperrt werden. Aufgrund der verkürzten Marktmeile ist dieses Mal aber von 9 bis 19 Uhr nur der Bereich vom Busbahnhof bis zur Stader Straße nicht befahrbar.