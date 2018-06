Das Gros der nächtlichen Schwertransporte durch die Stadt Achim – und auch mitten über den Kreisel Am Freibad – ist mittlerweile erledigt. (Franz-Dieter Nix)

Achim. Die Nächte manch eines Achimers werden wieder ruhiger: "Die sind eigentlich damit durch, eventuell kommen noch Nachzügler", sagt Verkehrsplaner Stefan Schuster von der Stadtverwaltung. Somit dürften die Schwertransporter, die sich ihren Weg über die Autobahn 27 über die Anschlussstelle Achim-Nord sowie durch die beiden Kreisverkehre und über Bierden und Uphusen nach Hemelingen gebahnt haben, nahezu alle benötigten Teile zum Windpark gebracht haben. Wie berichtet, fanden die nächtlichen Fahrten in den vergangenen Wochen statt, für die einige Hindernisse beseitigt werden mussten.

Und fast erwartungsgemäß ist ein bisschen was von den 70 Meter langen und sehr schweren Fahrzeugen in Achim beschädigt worden. "Am Kreisverkehr Am Freibad wurde wie andernorts auch der Bordstein beschädigt", weiß Schuster. Mal sei der Bordstein weggedrückt worden, mal sei etwas abgeplatzt. Aber demnächst, wenn die letzte Fahrt stattgefunden hat, wird es eine Begehung mit dem Land, dem Investor und der Transportfirma geben, bei der die Schäden in Augenschein genommen werden. "Da wird man sich dann in die Augen gucken müssen", glaubt Schuster. Er geht aber davon aus, dass alle Schäden repariert werden. Den Ursprungszustand hatte die Stadt Achim mithilfe von Fotos protokolliert.

Auch Franz-Dieter Nix, Mitglied des Fotoclubs Thedinghausen, hatte sich um Mitternacht auf die Lauer gelegt, um einen Transport im Bild festzuhalten. Er positionierte sich an der Mittelinsel des Kreisverkehrs Am Freibad und fotografierte einen Transporter, der zu einem Dreier-Konvoi gehörte. "Beeindruckend war für mich, wie gekonnt das Zusammenspiel zwischen den Fahrern und dem ganzen Begleit-/Streckensicherungspersonal funktionierte", erzählt Franz-Dieter Nix.

Derweil geht Schuster davon aus, dass auch die Reparaturen und Rückbauten – am Gieschen-Kreisel musste eine Straßenlaterne weichen und an der Uphuser Heerstraße Teile eines Buswartehäuschens – reibungslos funktionieren werden. Wenn das Klima es zulässt, werde auch die Mittelinsel Am Freibad wieder bepflanzt.

Im Übrigen ist laut Schuster in seinem Fachdienst nur eine Anwohnerbeschwerde gelandet – "und ich weiß auch von keinen weiteren". Ein Bürger aus Uphusen hatte sich über die nächtliche Ruhestörung, die ein Schwertransport durch die Lichter und die Motorengeräusche beim Wendemanöver verursacht hatte, aufgeregt. "Das ist aber hinnehmbar, weil es kein Dauerzustand ist", sagt Schuster.