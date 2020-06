Das Sofa-Team steht immer donnerstags bereit, um mit den Teilnehmern auf Schatzsuche zu gehen und Tipps zu geben. (SoFa)

Der in Achim für die Jugendarbeit verantwortliche Verein Sofa veranstaltet ab diesem Donnerstag, 11. Juni, digitale Schnitzeljagden in Achim an. Das Angebot für Jugendliche nennt sich „Actionbound“. Dahinter verbirgt sich eine App für eine digitale, kontaktlose Schatzsuche ähnlich dem Geocaching oder der guten alten Schnitzeljagd. Die Teilnehmer sind meist draußen unterwegs, lösen Rätsel, entdecken Orte und erledigen Aufgaben, wie der Verein am Mittwoch mitgeteilt hat.

Die Bounds wurden von SoFa gestaltet. Gemeinsam mit Freunden oder der Familie kann unter anderem eine detektivische Spurensuche an der IGS Achim absolviert werden. Dieser ist ab zwölf Jahren oder mit Unterstützung geeignet. Bei dieser Schatzsuche müssen die Zielkoordinaten durch das Lösen von Rätseln erspielt werden. Was man braucht: Stifte, Papier und ein Smartphone. Um die Zielkoordinaten einzugeben und den Schatz zu finden, benötigt man eine Internetverbindung.

Immer donnerstags gibt es die Möglichkeit, die Bounds gemeinsam mit Sofa-Mitarbeiter zu spielen. Treffen ist vor der Realschule in Achim, pünktlich um 14 Uhr. Donnerstags, um 16 Uhr, können Interessierte das Sofa-Team am Badener Waldkindergarten (Schraderberg) treffen und gemeinsam die Rätsel im Stadtwald lösen. „Mit dem nötigen Abstand können Jugendliche in Zweier-Teams Unterstützung beim Rätseln bekommen und auch selber neue Bounds erstellen“, hat der Verein mitgeteilt.

Die Spurensuche kann unter der Adresse https://de.actionbound.com/bound/SpurensucheinAchim gestartet werden. Auch gibt es einen Sport-Bound-Achim, der ortsunabhängig ist und überall gespielt werden kann. Er erfordert viel Bewegung und Fitness und ist unter https://de.actionbound.com/bound/achimsport erreichbar. Der Naturbound für Achim bezieht sich auf den Achimer Stadtwald, er ist für Teilnehmer ab neun Jahren oder mit Unterstützung geeignet und erreichbar unter https://de.actionbound.com/bound/achimerstadtwald. Dieser Bound findet in Baden beim Öllager statt.