Im Jahr 2013 wurde der Wurfscheibenschießstand in Fischerhude aufgrund der Bleiverseuchung des Bodens stillgelegt. (dpa Picture-Alliance / WILDLIFE/S.E.Arndt)

Die Anwohner des Baugebiets Appelhoff sind in Aufruhr: Der Fischerhuder Schützenverein beabsichtigt, den Betrieb des Wurfscheibenschießstands in den Wümmewiesen wieder aufzunehmen. Aufgrund der Verseuchung des Bodens durch das Schießen mit Bleischrot wurde die Anlage im Jahr 2013 vom Landkreis Verden zwangsweise stillgelegt. Nach einer Sanierung des Geländes soll die Anlage künftig reaktiviert werden.

Infolgedessen hat sich in Fischerhude eine Bürgerinitiative gegründet, die aus sechs Anwohnern besteht. Mitglied Annette Dresselhaus ist vor fünf Jahren in ein Haus im Baugebiet Appelhoff eingezogen. Dieses befinde sich weniger als 900 Meter von der Schießanlage entfernt. „Das Verfahren der Bewilligung und Bezuschussung ist nicht genügend bekannt gemacht worden“, kritisiert sie. Außer einigen Mitgliedern des Schützenvereins, die in der Siedlung wohnen würden, habe niemand von dem Vorhaben des Schützenvereins gewusst.

Mehr zum Thema Aus für Waakhausen Schießstand stellt Betrieb ein Henning Kruse wirft die Flinte ins Korn: Der Betreiber des Schießstands in Waakhausen bei Worpswede ... mehr »

Das Wohngebiet sei nach der Stilllegung des Schießstandes entstanden und auch beim Erwerb des Grundstückes sei die Möglichkeit einer Lärmbelästigung durch Schießübungen nicht thematisiert worden. „Geschossen werden soll angeblich samstags und sonntags, wenn ein erholsames, ruhiges Wochenende gebraucht werde“, teilt sie mit. Der Schießstand befindet sich darüber hinaus im EU-Vogelschutzgebiet V36 sowie seit 2012 im Landschaftsschutzgebiet Wümmeniederung und beheimate seltene Vögel wie die Feldlerche, die Schnepfe oder den Wachtelkönig.

Das bleikontaminierte Erdreich soll laut Dresselhaus im Zuge der Sanierungsarbeiten auf dem Gelände zusammengeschoben und nicht abtransportiert werden. „Beim Schießstand in Waakhausen bei Worpswede wurde diese Art der Sanierung vor über zehn Jahren auf die gleiche Weise durchgeführt“, lässt sie wissen. Inzwischen habe die Folie, die zum Schutz des darunter liegenden Erdreiches angebracht worden sei, undichte Stellen. „Wir möchten uns dafür einsetzen, dass eine Sanierung des Grundstückes stattfindet, die auch für zukünftige Generationen standhält“, betont die Anwohnerin.

Nabu: „Massive Störung der Vogelwelt“

Auch der Nabu-Kreisverband Verden äußert sich zu dem Vorhaben, denn dieses stehe im Widerspruch zur Schutzverordnung. „Durch den Lärm wird nicht nur die Vogelwelt massiv gestört, denn Landschaftsschutzgebiete haben auch einen sehr hohen Erholungswert für die Bevölkerung“, schildert der Vorsitzende Bernd Witthuhn. Es sei gut, dass der Boden saniert werden soll, aber diesen einfach nur zusammenzuschieben und abzudecken, reiche nicht aus. „Damit werden die Altlasten nicht beseitigt, sondern bleiben mitten in einem Überschwemmungsgebiet liegen.“

Unverständlich sei für den Kreisverband ferner, dass die Fischerhuder Schießanlage als Sportanlage deklariert werde und aus Steuergeldern, die für Sportförderung vorgesehen sind, gefördert werden solle. Es sei nicht richtig, die Sanierung und Reaktivierung des Schießstandes aus öffentlichen Geldern zu subventionieren. „Von verantwortungsbewussten Jägern erwarten wir, dass sie diese die Anlage nicht nutzen, zumal die Jägerschaft ein anerkannter Naturschutzverband ist“, appelliert Witthuhn.

Mehr zum Thema Umweltbelastung in Waakhausen Landkreis erhöht Druck auf den Schießplatz-Betreiber Im Streit um die Umweltbelastung, die vom Schießplatz Waakhausen ausgeht, erhöht der Landkreis ... mehr »

Die grüne Kreistagsfraktion stellt sich ebenfalls gegen eine Reaktivierung des Wurfscheibenschießstandes. Ein Fragenkatalog an den Landrat Peter Bohlmann solle für Aufklärung sorgen und gemeinsam mit den Antworten auf die Tagesordnung der nächsten Umweltausschusssitzung am Donnerstag, 4. Juni, und der darauffolgenden Kreistagssitzung gesetzt werden. „Wir hoffen, dass das bleiverseuchte Gelände adäquat saniert wird“, teilt der Kreistagsabgeordnete Erich von Hofe mit.

Aufgrund des Verursacherprinzips müsse jedoch der Schützenverein und nicht die Allgemeinheit einen wesentlichen Teil der Sanierungskosten tragen. Eine Wiederaufnahme des Betriebs sei aber auch nach einer erfolgreichen Sanierung zum Schutz der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten im Landschaftsschutzgebietverhindert nicht tragbar. „25 Kilometer von Fischerhude entfernt eröffnet diesen Herbst eine umweltgerechte Schießanlage in Rhadereistedt“, verweist von Hofe auf Ausweichmöglichkeiten für Jäger. Der Schützenverein Fischerhude war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.