Bernd Witthuhn (von links), Karin Labinsky-Meyer, Erich von Hofe (mit Wurftaubenscheibe in der Hand), Helge Limburg und Annette Dresselhaus setzen sich gegen eine Wiederaufnahme des Schießbetriebs am Wurftaubenschießstand in Fischerhude ein. (Björn Hake)

Für Helge Limburg, Landtagsabgeordneter des Niedersächsischen Landtags, klingt es geradezu „wie eine Groteske“, ausgerechnet in einem EU-Vogelschutzgebiet einen Wurfscheibenschießstand in Betrieb nehmen zu wollen. Karin Labinsky-Meyer von der Grünen-Kreitagsfraktion nennt die vom Schützenverein Fischerhude geplante Reaktivierung des seit 2013 stillgelegten Areals in den Wümmewiesen gar einen Schildbürgerstreich. Und auch ihr Fraktionskollege Erich von Hofe sowie der Nabu-Kreisvorsitzende Bernd Witthuhn und Anwohnerin Annette Dresselhaus aus dem nahe gelegenen Wohngebiet Appelhoff halten von den Plänen der Grünröcke gar nichts, wie sie in den vergangenen Monaten oft genug betont haben.

Also hat sich das besorgte Quintett am Freitagnachmittag an der Molkereistraße in Fischerhude getroffen, um sich vor Ort in der noch scheinbar unberührten Natur ein Bild über die Gegebenheiten zu machen und weitere Schritte des Protestes zu erörtern. Von Hofe hatte ein paar Scherben mitgebracht, um zu dokumentieren, wie es auf dem vereinseigenen Gelände des Schützenvereins am Ortsausgang Ecke Molkereistraße/Ebbensiek bei einem Schießbetrieb bald aussehen könnte. Hintergrund des Ärgers, der mittlerweile zur Gründung einer Bürgerinitiative geführt hat, ist unter anderem, dass der Schützenverein Fischerhude für die Sanierung des mit Blei und Arsen verseuchten Bodens vom Land Niedersachsen eine Förderung in Höhe von 250 000 Euro bekommen soll und das auch noch 50 000 Euro vom Landessportbund bewilligt sind, um den Betrieb des Tontaubenschießstandes wieder aufzunehmen.

Lärmbelästigung befürchtet

„Das Land Niedersachsen ist finanziell erheblich an der Reaktivierung des Schießstandes beteiligt. Die Frage ist, ob die Fördermittel sinnvoll ausgegeben werden, weil der Schießstand sich in einem EU-Vogelschutzgebiet und in 300 Meter Entfernung eines großen Naturschutzgebietes befindet. Für den Artenschutz in diesem Schutzgebiet wurden in der Vergangenheit weit mehr als 20 Millionen Euro ausgegeben“, erklärte Erich von Hofe, der sich – wie auch Naturschützer Witthuhn – um die hiesige Tier- und Pflanzenwelt sorgt. Zu dieser gehörten nicht nur die hier grasenden Kühe, sondern auch Kranich und Rebhühner. Aber auch die zu erwartende Lärmbelästigung stört die Schießstand-Gegner erheblich. So solle laut Erich von Hofe sogar sonntags zur Gottesdienstzeit von 9 bis 12 Uhr geschossen werden dürfen. Freitags und sonnabends seien jeweils 900 Schuss erlaubt. Nach seinen Berechnungen wären es 10 000 Schuss, die monatlich abgegeben werden dürften. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Bestandsschutz, den die Anlage nach einer jüngsten Feststellung von Landrat Peter Bohlmann nach wie vor genießt. Die Genehmigung zum Betrieb besteht seit 1969. Zu einer rechtlich bedeutsamen Nutzungsunterbrechung sei es nicht gekommen, hatte Bohlmann bei der Beantwortung eines Fragenkatalogs klargestellt. Dresselhaus monierte zudem, dass sie beim Landkreis Verden schwer habe kämpfen müssen, um Akteneinsicht in der Baubehörde zu erhalten. Das Kopieren von Dokumenten sei ihr untersagt worden.

Einig waren sich derweil alle, dass eine Sanierung des verseuchten Areals befürwortet werde. Dass aber die Sanierung an eine Fortsetzung des Schießbetriebs – wie von den Schützen gefordert – gekoppelt werden muss, zweifelt Limburg an.