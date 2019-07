Der landwirtschaftliche Weg Zur Wümmediele in Oyten darf getrost als Buckelpiste bezeichnet werden. Über diesen schlechten Zustand der Straße haben sich verschiedene Landwirte im Rathaus beschwert, weswegen die Gemeinde, die Baulastträger des Weges ist, das Thema vor der Sommerpause noch auf die politische Agenda gesetzt hatte. Doch für eine sofortige Grundsanierung müsste tief in die Tasche gegriffen werden: Die Verwaltung schätzt die Kosten auf mehr als 100 000 Euro. Dennoch schlug sie in der ersten Beschlussvorlage der Politik vor, diese Haushaltsmittel noch für dieses Jahr überplanmäßig zur Verfügung zu stellen, um die Straße wieder gefahrlos befahrbar zu machen. Doch vom Gemeinderat gab es dafür kein grünes Licht, nachdem zuvor schon der Verwaltungsausschuss für eine andere Lösung votiert hatte.

Und diese sieht wie folgt aus: Für die Grundsanierung des Weges wird für 2020 ein Antrag auf Förderung gestellt. Aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht ist in der Übergangsphase zuletzt das Aufstellen von entsprechenden Verkehrsschildern für eine mögliche Gefahr von Straßenschäden erfolgt. Eine „vorübergehende Ausbesserung mit Schotter oder Asphaltfräsgut“ ist laut der Gemeinde nicht möglich, da dieser nicht befestigt werden kann. Den Weg mit Asphalt kurzfristig wieder verkehrssicher zu machen, würde etwa 20 000 bis 25 000 Euro kosten. Solange eine Grundsanierung jedoch angestrebt wird, macht dies aber wenig Sinn, war man sich in der Politik einig.

Verwaltung prüft Fördermöglichkeiten

Ob es jedoch überhaupt eine Fördermöglichkeit gibt, ist aktuell noch nicht klar. Zurzeit prüfe die Verwaltung, ob es Fördermöglichkeiten zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen gibt. Eine denkbare Möglichkeit sei das Programm ZILE, welches den ländlichen Wegebau fördert. Die Frist für die Antragstellung läuft bis Mitte September. Sollte es zu einer Förderung kommen, wäre laut Gemeinde mit einer Genehmigung im Frühjahr 2020 zu rechnen, sodass dann die Planung beginnen könnte. Die letzte Grundsanierung des Weges Zur Wümmediele war im Zuge eines Förderprogramms ermöglicht worden. Im Jahr 2002 war dies erst, doch etwas mehr als 15 Jahre später ist die Straße vor allem aufgrund der erheblichen Versackungen verkehrsgefährdend.

Dass als Übergangslösung trotzdem zunächst erst einmal nur Warnschilder aufgestellt werden, hat vor allem damit zu tun, dass sich die Straße im Außenbereich der Gemeinde befindet und eigentlich nur für landwirtschaftlichen Verkehr vorgesehen ist. Und auch wenn Bürgermeister Manfred Cordes bei der Ratssitzung betont hatte, dass der Zustand der Fahrbahn einigen Landwirten größere Probleme bereitet, empfanden es die Mitglieder des Gremiums mit deutlicher Mehrheit als unverhältnismäßig, nun einen sechsstelligen Betrag in die Hand zu nehmen. „Es wird hier in Oyten sehr oft an Verkehrssicherheit gespart, da haben wir wirklich andere Baustellen“, sagte etwa Marlies Gerken (Grüne).

Denkbar wäre theoretisch auch ein Rückbau der Fahrbahnoberfläche des Weges Zur Wümmediele. Also sprich, die Asphaltschicht abtragen und durch eine Schottertragschicht zu ersetzen, wie es bei vielen Wegen in Außenbereichen, die dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten sind, der Fall ist. Der Vorteil hierbei wäre, dass der Bauhof mit vergleichsweise geringen Mitteln für die Unterhaltung sorgen könnte. Doch der Rückbau an sich wäre nicht förderfähig. Hinzu kommt, dass die Straße Zur Wümmediele sich im Radwegekonzept des Landkreises Verden befindet. „Hierbei wäre eine ungebundene Fahrbahnoberfläche sicher nicht zielführend“, heißt es von der Verwaltung, wieso diese Alternative nicht mehr weiter beleuchtet worden ist.