Schlägerei auf der Oberen Straße

Andreas Becker

Verden. Die Polizei sucht vier bislang unbekannte Männer, die auf der Oberen Straße in Verden eine gefährliche Körperverletzung begangen haben sollen. Nach Angaben der Beamten kam es am frühen Sonnabend vor einem Lokal an der Oberen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.