Langwedel. Am Sonnabend gegen Mitternacht beförderte ein Busfahrer laut Polizei insgesamt 15 Angestellte einer Handwerkerfirma aus dem Heidekreis, die sich auf dem Rückweg von einem Betriebsausflug befanden. Während der Fahrt kam es zu Tumulten zwischen mehreren Insassen, wobei einem 32-Jährigen eine Bierflasche an den Kopf geschlagen wurde. Der Busfahrer reagierte besonnen, hielt vor der Dienststelle der Autobahnpolizei Langwedel an und bat um Hilfe. Weitere Tumulte konnten somit unterbunden werden. Der 24-jährige Verursacher und das Opfer standen erheblich unter Alkoholeinwirkung, wobei jeweils Werte um drei Promille festgestellt wurden. Der Grund des Streits blieb zunächst ungeklärt. Die Weiterfahrt fand ohne den Verursacher statt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.