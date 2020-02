Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in der Nacht zu Sonntag an der Straße Zum Achimer Bahnhof Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann geriet zunächst mit einer 30 Jahre alten Frau in Streit und schlug diese. Die 30-Jährige rief daraufhin zwei Freunde zur Hilfe, welche ebenfalls in den Streit verwickelt wurden.

Blonde Haare, Dreitagebart

Im weiteren Verlauf schlug nach Angaben der Polizei der unbekannte Mann einem 29-Jährigen ins Gesicht und flüchtete in Richtung Bahnhof. Bei dem Tatverdächtigen dürfte es sich um einen circa 1,85 bis 1,90 Meter großen, schlanken Mann im Alter von etwa 27 Jahren handeln. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie möglicherweise einer Basecap bekleidet. Außerdem dürfte der Mann blonde, kurze Haare sowie einen Dreitagebart haben. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen sollen sich melden

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei in Achim zu melden.