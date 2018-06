Mayura Datta ist bereits mehrfach auf Veranstaltungen in Achim gesanglich in Erscheinung getreten. (Björn Hake)

Achim. Beim Achimer Stadtfest mischen auch die Katakomben, der Musikkeller von Michaela und Fiete Hermanski, mit. Sie haben nun die Zusagen aller Bands zusammen und werden während des Stadtfestes von Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, eine Bühne am Gieschen-Kreisel errichten und diese bespielen. Die Bühne wird in der Fußgängerzone auf dem Podest vor den Katakomben stehen und der Bierwagen gegenüber. „So haben die Gäste genug Platz, um bei den Konzerten mit zu tanzen und zu feiern“, sagen die Hermanskis.

Außerdem haben sie ein Weinzelt organisiert, Gerd Renken ist mit seinem Cocktailwagen dabei und der Achimer Mühlengrill sorgt für handfeste Verpflegung. Im Mittelpunkt steht aber, wie so oft im Zusammenhang mit den Katakomben, die Musik. „Für Sonnabend und Sonntag haben wir für unsere Offene Bühne Bands aus Achim und Umgebung gewinnen können“, verrät das Duo. Und tatsächlich: Schlag auf Schlag wechseln die Bands.

Los geht es mit dem Stadtfest am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr. Das Abendprogramm bestreiten zunächst die Haudegen von „Rockfire“, sie stehen von 20 bis 21.30 Uhr auf der Bühne und geben Hard-Rock sowie Classic Rock zum Besten. Die bekannten Musiker der Bremer Szene sind teilweise über drei Jahrzehnte in auch überregional erfolgreichen Bremer Bands aktiv. „Wir sind eine Band, bei der erfahrene Musiker ihre gesammelte musikalische Erfahrung vereint haben und etwas ganz besonderes aus der Taufe gehoben haben“, sagten Rockfire über sich selbst. Im Repertoire befänden sich etliche Titel, die zwar viele kennen, die aber teilweise selten auf der Bühne live zu erleben sind. „Das Besondere ist der Leadgesang. Frontfrau Uschi ist Temperament auf zwei Beinen, ausgestattet mit einer Rockröhre, die ihre männlichen Vorbilder von der Bühne fegt und das Publikum zum Mitsingen animiert.“

Regionale Musiker zu Gast

Um 22 Uhr spielt dann „Exitus“, eine Onkelz-Tribute-Band aus Hamburg, die ihre Zuhörer mitnimmt auf eine Reise durch 30 Jahre Bandgeschichte der Böhsen Onkelz. Zur Besetzung gehören Mike (Vocals), Pascal (Gitarre), Andi (Drums) und Frank (Bass).

Am Sonnabend, 16. Juni, beginnt das Treiben um 11 Uhr, auf der Offenen Bühne gastieren von 14 bis 14.30 Uhr die Musiker von „Kick Flamingo“ aus Hamburg. Nach außen sei ihre Musik etwas erwachsener, aber den Punk der „Generation Blink 182“ tragen die Bandmitglieder noch immer im Herzen. Kick Flamingo bestehen aus Leadsänger Jan, Mila, die heimliche Front-Frau mit St.-Pauli-Charme, an den Drums und Marcello, „der lebende Beweis, dass man Bass auch auf dem zweiten Bildungsweg lernen kann“. Handgemachte Musik und deutsche Texte, verpackt in Songs, die von Liebe, Sünde und anderen Absurditäten handeln.

Folkmusik aus Achim steht dagegen von 14.45 bis 15.30 Uhr auf dem Programm, wenn „Tammie Norrie“ loslegen. Celtic Folk wird traditionell und "untraditionell" sowie unkonventionell präsentiert. Denn der klassische Irish Folk erhalte eine ungewöhnliche Instrumentierung und traditionelle Instrumentalstücke erhalten neue Texte. Katharina (Vocals, Tenorflöte, Gitarre, Bass), Martina (Sopranino-, Sopran-, Alt- und Tenorflöte), Frank (Drums, Vocals) und Henning (Gitarre, Banjo, Vocals) haben sich zusammengeschlossen.

Ihnen folgt von 15.45 bis 16.45 Uhr Solokünstlerin Mayura Datta, die mit ihrer glasklaren Stimme inzwischen diversen Achimer Veranstaltungen ihren musikalischen Stempel aufgedrückt hat und zuletzt auf der Achimer Fachausstellung zu hören war. Von 17 bis 17.30 Uhr zeigt „Clever Fit“ eine Mischung aus Body Pump & Body Attack, ehe es von 17.45 bis 18.15 Uhr mit dem Elektro-Pop-Duo „Alphamay“ aus Osnabrück weitergeht. Cris und Henning bieten laut eigener Aussage ein „multimediales Gesamtkonzept aus Video, Licht, Musik und Stimmen“. Oder zusammengefasst: Electronic Avantgarde. Das Duo versteht es demnach, moderne, dunkle Synthesizerklänge mit einem gehörigen Schuss 80er Jahre-Sounds zu einem ganz eigenen Stil zu verschmelzen. Von 18.30 bis 19 Uhr stehen „VeRrockt“ aus Achim auf der Bühne.

Abends dann soll zunächst von 20 bis 21.30 Uhr die in Achim bestens bekannte „White Star Band“ mit ihren Pop- und Rockstücken unter anderem von Amy Winehouse, Tina Turner und Bonnie Tyler für Stimmung sorgen. Die Mitglieder der Bremen Band – Elke, Rike, Pete, Christian, Ulli – sorgen nach eigenen Angaben „immer für Partystimmung pur“.

Ab 22 Uhr dann gehört die Bühne den Elbrebellen, die ihren Rebel-Rock unters Volk bringen wollen. Weil Schubladendenken den Jungs nicht liegt, hätten sie kurzerhand einen neuen Musikstil erfunden: „Mit ihrem Premium Rebel Rock sind sie irgendwo zwischen Deutschrock, Ska und Punkrock Zuhause.“

Am Sonntag, 17. Juni, soll der Betrieb abermals um 11 Uhr starten, von 12 bis 12.30 Uhr wird Clever Fit wieder eine Mischung aus Body Pump und Body Attack präsentieren. Von 14 bis 14.30 Uhr steht der Singer/Songwriter C. Ladd aus Bremen auf der Bühne, von 14.45 bis 15.15 Uhr die Folkband „A Thousand Yellow Daisies“ sowie von 15.30 bis 16 Uhr das Duo Kim und Jannik. Den Abschluss machen dann noch mal die sportlichen Inhalte von Cleverfit (16.15 bis 16.45 Uhr).