Harald Entelmann (von links), Gitta Krause und Eva Dörk fiebern der Premiere ihres neuen Theaterstückes am 26. Oktober entgegen. (FR)

Fleißig proben die Akteure der Laienspielgruppe im TV Sottrum derzeit für die Premiere ihres neuen Stückes. Denn auch in diesem Herbst soll kein Auge trocken bleiben, wenn die Theaterfreunde wieder zur Höchstform auflaufen. Dabei steigt das Lampenfieber von Tag zu Tag, denn bereits für Sonnabend, 26. Oktober, steht die Premiere auf dem Programm.

In diesem Jahr, das versprechen alle Beteiligten, darf sich das Publikum auf eine weitere Komödie der Extraklasse freuen: „In bester Gesellschaft“, heißt das hochamüsante Stück, mit dem die 40-köpfige Truppe am Sonnabend, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr die Bühne im Sottrumer Gasthaus Röhrs erobert. Senioren kommen derweil bereits ab 14 Uhr im Rahmen einer Sondervorstellung in den Genuss einer Kaffee- und Kuchentafel, die dem Publikum zusätzlich geboten wird, bevor sich um etwa 15 Uhr der Vorhang für das Theaterstück hebt.

Pyjama- statt Wahlkampfparty

Die Story entführt das Publikum über den großen Teich, genau genommen nach New York. Während in der Ostküstenmetropole der USA die Außentemperaturen sinken, kochen innerhalb der vier Wände einer stattlichen Vorstadt-Villa die Geschehnisse hoch und die Emotionen über. Clint Walker, ein mehr oder weniger prominenter Serienschauspieler und nun auch Kandidat für den Senat, lädt Sponsoren und Unterstützer zur Wahlkampfparty ein. Allerdings hat er die Einladungen für dieses Event mit denen seines kleinen Sohnes vertauscht, der wiederum seinen Kindergeburtstag mit einer Pyjama-Party feiern wollte.

Doch siehe da: Papis Gäste, allesamt Honoratioren der Stadt mitsamt Ehefrauen und Freundinnen, erscheinen tatsächlich im Schlafanzug, Nachthemd und sogar Negligé. Und damit beginnt ein Schlamassel, der die Lachmuskeln strapazieren wird: Walker landet nach einem Autounfall im Gefängnis, Luxusautos verschwinden auf wundersame Weise, Samurai-Schwerter fliegen durchs Wohnzimmer, der Gegenkandidat der Opposition taucht plötzlich auf – und zu allem Überfluss steht auch noch eine Journalistin vor der Tür, der das irrwitzige Treiben irgendwie plausibel erklärt werden muss. Es gilt schließlich, negative Presse zu vermeiden und eine Wahl zu gewinnen.

Vorverkauf gestartet

Mittlerweile hat die Laienspielgruppe des TV Sottrum den Vorverkauf eingeläutet und wirbt mit Plakaten im Ort für ihr neues Stück. Eintrittskarten sind ab sofort im Gasthaus Röhrs (Bergstraße 18) in Sottrum erhältlich. „Der Besuch einer der insgesamt sechs Vorstellungen lohnt sich allemal“, verspricht Astrid Röben, Sprecherin und Mitglied der Sottrumer Laienspielgruppe. Die Farce aus der Feder von Jan Krückemeyer biete wahrlich alles, was man sich von einem unterhaltsamen Theaterabend erhofft: urkomischen Wortwitz, fulminante Situationskomik und so manche plötzliche Wendung, mit der nicht einmal ansatzweise zu rechnen sei.

Aufführen wird die Laienspielgruppe im TV Sottrum dieses Spektakel am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Oktober, sowie am Freitag, 1. November, und am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. November, jeweils um 19.30 Uhr im Gasthaus Röhrs in Sottrum. Informationen zum Vorverkauf können telefonisch unter der Rufnummer 0 42 64 / 83 40 abgerufen werden.