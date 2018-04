Ganz schön was los in der Arztpraxis von Frau Dr. Brockmöller. Es kommt zu einigen skurrilen Ereignissen. (Björn Hake)

Achim. Die Theatergruppe des TB Uphusen blickt auf eine lange Tradition zurück. „Seit 1978 lassen sich die Aktivitäten der Gruppe verfolgen“, erklärte Antje Lührs am Rande der Aufführung von „De Neegste bidde“. Wahrscheinlich, so die Regisseurin, „reicht die Geschichte der Truppe aber noch weiter ins letzte Jahrhundert“. Nach der Premiere des plattdeutschen Stücks am vergangenen Sonnabend, war auch am Mittwochabend der Saal des Hotels Haberkamp ausverkauft. „Nach Hause schicken wir aber niemanden“, versicherte Antje Lührs, irgendwo fände sich immer noch ein Stuhl.

Schon im Winter des vergangenen Jahres hatte man sich dafür entschieden, das Stück von Hans Schimmel auf die Bühne zu bringen. Schauplatz der Komödie in drei Akten ist eine Arztpraxis auf dem Lande, das Patientenklientel gut vorstellbar. „Es ist nicht ganz einfach, die Rollen zu verteilen“, verwies Antje Lührs auf den Beginn der gemeinsamen Arbeit. „Schließlich muss das von den Persönlichkeiten her passen, und, ganz wichtig: niemand soll verprellt werden.“ Darüber hinaus sei die Bühne recht klein, „wo jemand steht und wohin er sich dreht“, sei von großer Bedeutung und, vor allem, „wohenn er kiekt“. Die Auswahl des passenden Bühnenbildes, der Kleidung und der Pointen erfordere außerdem viel Gespür, denn „so’n Schauspeelerseel is mennigmal bannig zartföhlend und sensibel“.

Antje Lührs und ihr Team scheinen alles richtig gemacht zu haben. Etwa 130 Besucher sahen sich die dritte von insgesamt sechs Aufführungen an und zeigten sich schlichtweg begeistert. Applaus auf offener Bühne lies darauf schließen, dass die Akteure den Nerv der Zuschauer getroffen hatten und ihnen die „Krankengeschichten“ der Dorfbevölkerung ausnehmend gut gefielen. „Und wenn een van jo noch een Lieden hett – Fro Doktor Brockmöller hett garantiert dat richtige Middel parat“, stimmte Antje Lührs das Publikum auf einen launigen Theaterabend ein.

Was für ein Schlamassel: Während sich die beiden Tratschtanten Magda Freese (Ute Drechsler-Lüssen) und Hilde Lüthje (Leni Ölrichs) dramatisch ihr Leid über kalte Füße und Schlafstörungen austauschten, betrat Willi Schulze (Heinz Dieckmann) die in klinischem Weiß gehaltenen Praxisräume. Er hatte Probleme mit seiner Identität und hielt sich für Napoleon Bonaparte, seines Zeichens Kaiser, König und Feldherr. Heiko Hoffmann (Jens Placke) hingegen plagten Potenzstörungen, die ihm als Dorf-Casanova arg zu schaffen machten. Während Dr. Brockmöller noch frühstückte, sorgte Johanna Hauser (Sigrid Junker), warmherzige aber auch resolute Hilfe der Ärztin, schon mal für Ruhe und Ordnung und wies die Wünsche der Quasselstrippen nach kostenfreiem Kaffeegenuss energisch zurück. Ganz genau wusste sie, dass die ausgelegten Zeitschriften mit Fortsetzungsroman und Schnittmuster den eigentlichen Grund für den Besuch der Damen darstellten.

Gestärkt für den vormittäglichen Behandlungsparcours betrat Dr. Brockmöller schließlich die Bühne und stand ihren mit so unterschiedlichen Leiden behafteten Patienten mit Rat und Tat zur Seite. Gerne griff sie dabei auf Präparate zurück, die ihren Ursprung im hauseigenen Kräutergarten haben und wirkte zeitweilig so, als habe sie selbst reichlich konsumiert, was zuvor falsch gemixt worden ist. Während auch die Pharmaindustrie – vertreten durch Justina Faust (Sina Junker) und Wilma Kunze (Silja Bischoff) – auf einen Teil des „Kräuterkuchens“ spekulierte, zeigten die „Wunnermiddel“ Nebenwirkungen, die beileibe nicht in allen Fällen erwünscht waren.

Die Komödie wird auch am Freitag, 13. April, um 20 Uhr aufgeführt. Außerdem noch am Sonnabend, 14. April, ab 15.30 Uhr. Am Sonntag, 15. April, folgt um 11 Uhr eine Frühstücks-Vorstellung. Anmeldungen werden unter Telefon 0 42 02 / 9 64 60 entgegengenommen.