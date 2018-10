Die Kläranlage in Achim hat Probleme, ihren Klärschlamm loszuwerden. Ein Problem, das sie mit vielen Betreibern teilt. (Björn Hake)

In Achim herrscht Notstand. Zumindest, wenn man auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt blickt. Denn hier spitzt sich die Lage langsam zu. Das Problem: Der Eigenbetrieb findet keine Abnehmer mehr für seinen Klärschlamm. Ein Dilemma, das Achim mit vielen anderen Kommunen in ganz Deutschland teilt. Denn Gesetzesänderungen in der Düngemittelverordnung führen dazu, dass die Verwertung der Klärschlämme als Dünger in der Landwirtschaft reduziert beziehungsweise komplett verboten worden ist. Darüber hinaus ist die Konkurrenz auf dem Markt etwa auch durch Gärreste aus Biogasanlagen deutlich größer als früher.

Der Achimer Eigenbetrieb habe nach eigenen Angaben auf seine drei Anfragen bei der EU-weiten Klärschlammausschreibung für 2019 kein einziges Angebot erhalten. „Somit liegt nun auch für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Achim ein Entsorgungsnotstand vor“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung. Es muss also möglichst schnell eine Lösung her, doch das ist offenbar gar nicht so leicht. Zumindest, wenn es um die Zeit nach 2019 geht.

Freihändige Vergabe erlaubt

„Das Rechnungsprüfungsamt hat uns aufgrund des Ergebnisses und der schwierigen Lage für das Jahr 2019 eine befristet freihändige Vergabe zugestanden“, teilt der Eigenbetrieb mit. Entsorgungsaufträge können somit kurzzeitig selbst vergeben werden. Damit sind bei Bedarf Abmachungen über Teilchargen der Schlammmengen an den Bestbietenden möglich. "Das hilft uns, wenn sich Bieter generieren lassen, erst einmal um ein Jahr weiter.“

Schwierig wird es dann jedoch in den folgenden Jahren. „Das vorrangige Problem wird es sein, erst einmal die nächsten vier bis fünf Jahre zu überbrücken“, berichtet der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Denn frühestens 2022 werden in Bremen und Niedersachsen insgesamt fünf sogenannte Monoverbrennungsanlagen in Betrieb gehen, in denen dann auch das Achimer Klärwerk seinen Klärschlamm mit verbrennen könnte. Vier davon werden sich in Niedersachsen und eine in Bremen befinden. Spätestens ab 2029 ist die Monoverbrennung – also die alleinige Verbrennung ohne Zusatz eines anderen Brennstoffs – nämlich für Klärschlamm in Deutschland gesetzliche Pflicht.

Erweiterung auf eigener Anlage

Um die Zwischenzeit angemessen zu überbrücken, hat es bereits Gespräche mit dem Landkreis Verden, den Kläranlagenbetreibern und den Bürgermeistern gegeben. Alternative Lagerflächen zu finden, stellt sich jedoch aufgrund sehr langwieriger Genehmigungsverfahren aktuell als äußerst schwierig dar. Eine entsprechende Genehmigung könne sich teilweise über Jahre hinziehen. Zeit, die den Kläranlagenbetreibern eigentlich nicht bleibt.

Für die Achimer Anlage könnte es jedoch eine Alternative geben. Für das bestehende Klärschlammlager gibt es bereits seit einigen Jahren eine Genehmigung für eine Erweiterung. Mit diesen Voraussetzungen könnte man binnen weniger Monate die Planung umsetzen. „Das könnte bedeuten, dass wir zukünftig die gesamte Klärschlamm-Jahresmenge zwischenlagern könnten“, schreibt der Eigenbetrieb. Mit den Planungen hierfür könne man bereits 2019 beginnen, der Lageranbau selbst könnte dann 2020 umgesetzt werden. Auf diese Weise würde man auch die Transportkosten für den Klärschlamm einsparen.

Nicht verhindern könne man in Zukunft allerdings deutlich höhere Entsorgungskosten. „Die Verbrennungskosten werden sich mehr als verdoppeln“, kündigt der Eigenbetrieb an. Dies wird sich dann vermutlich auch bei den Abwassergebühren bemerkbar machen.

Die aktuelle Situation in der Achimer Kläranlage wird auch am Montag, 22. Oktober, bei der Sitzung des Ausschusses für Abwasserbeseitigung Thema sein. Diese beginnt um 18 Uhr im Ratssaal.