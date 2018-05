Immerhin 15 neue Krippenplätze können durch eine Gruppenumwandlung in der Kita Cluvenhagen geschaffen werden. (Björn Hake)

Fast zwei Jahre ist es her, dass Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt bei der Grundsteinlegung für die neue Kita in Daverden prognostizierte, dass auch die dort neu geschaffenen Plätze auf Dauer nicht reichen werden, um den Bedarf an Krippenplätzen im Flecken zu decken. Dass diese Befürchtung, den Rechtsanspruch nicht gewährleisten zu können, aber schon so schnell Realität wird, damit hatte man bei der Verwaltung wohl nicht gerechnet. Denn obwohl besagte Kita seit vergangenem Jahr 30 Mädchen und Jungen beherbergt, fehlen für das kommende Kindergartenjahr schon jetzt rund 30 weitere Krippenplätze. Und diese Zahl fällt nur so gering aus, weil auf das hohe Anmeldevolumen von der Verwaltung bereits mit kurzfristigen Lösungsansätzen reagiert worden ist.

"So eine enorme Warteliste war angesichts unveränderter Geburtenzahlen nicht zu erwarten", betonte Langwedels Amtsleiter Ralf Korb bei der Sitzung des Sozialausschusses, bei der am Dienstagabend die Zahlen vorgestellt wurden. Letztes Jahr habe man zu dem Zeitpunkt etwa noch zehn Plätze frei gehabt. Doch die Zahlen gingen in dieser Anmeldeperiode durch die Decke. Die Eltern im Flecken warten derzeit noch immer auf ihre Kita-Bescheide. Für rund 30 von ihnen wird dieser Bescheid dann bald negativ ausfallen. Das entscheidende Auswahlkriterium ist dabei das Alter. Zum 1. August fehlt lediglich ein Platz, doch mit den Monaten steigt die Zahl dann mit jeder Anmeldung an. Die Verwaltung geht auch davon aus, "dass im Laufe des Jahres noch weitere Anmeldungen folgen werden". Sprich: Die Anzahl der fehlenden Plätze wird weiter steigen.

Dabei wurde schon reagiert. In der Kita Cluvenhagen kann eine Kindergarten- in eine Krippengruppe umgewandelt werden. Eine "Altersgemischte Gruppe" in der Kita Etelsen-Berkels soll immerhin acht zusätzliche Krippenplätze schaffen. Für beide Maßnahmen sind aber Umbauten und zusätzliches Mobiliar erforderlich. Erst frühestens zu den Herbstferien könne dies laut Korb realisiert werden.

Und dann ist da ja noch das zusätzlich benötigte Personal. "Der Erziehermarkt ist leergefegt", betonte Korb und sprach von einem Kraftakt, dieses Jahr überhaupt schon acht neue Erzieher einstellen zu können. Nur eine Stelle sei aktuell noch vakant. "Diese kurzfristigen Maßnahmen entschärfen die Situation ein bisschen, aber es bleibt ein Engpass", sagte Korb.

Ein Engpass, der auch so schnell nicht behoben werden kann. Denkbar sei eine Erweiterung der Kita Völkersen, was nun intensiv geprüft werden soll. Allerdings: Dort ist wenn überhaupt nur eine weitere Gruppe (15 Kinder) realisierbar und auch falls keine zeitintensive Bauleitplanung erforderlich sein sollte, rechnet Korb für die Planung und Realisierung mit rund zwei Jahren.

Ein weiterer Kita-Neubau ist derweil in ganz weiter Ferne, und das nicht nur, weil der Flecken in den kommenden Jahren sparen muss. Der Gemeinde gehören schlichtweg keine in Frage kommenden Flächen mehr und der Erwerb von Grundstücken – eigentlich komme eine weitere Kita nur in Etelsen in Frage – gestalte sich außerordentlich schwierig und verlaufe bisher ergebnislos, wie Brandt zu berichten wusste.

Somit scheint schon jetzt klar, dass in Langwedel der Rechtsanspruch auf Krippenplätze auf Jahre nicht erfüllt werden kann – die Frage wird nur sein, in welcher Höhe.