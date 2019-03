Der Platz in den bestehenden Kitas im Flecken Langwedel reicht inzwischen deutlich nicht mehr aus. (Michael Braunschädel)

Die Lage spitzt sich zu: Nachdem der Flecken Langwedel schon für das derzeit laufende Kitajahr den gesetzlichen Anspruch von Eltern auf Krippenplätze nicht erfüllen konnte, wird dieses Ziel in diesem Sommer noch deutlicher verfehlt. Denn fehlten vergangenes Jahr rund 30 Plätze, werden es dieses Mal doppelt so viele sein. Das berichtete Ralf Korb von der Langwedeler Gemeindeverwaltung nun in der Sozialausschusssitzung nach Auswertung der Anmeldezahlen für den Kindertagesstättenbereich. Demnach fehlen bis Ende des Kitajahres 2019/2020 60 Krippenplätze. Das heißt: vier komplette Gruppen. Zahlreiche Eltern werden also bald negative Bescheide per Post bekommen.

Rechtsanspruch besteht

„Der Rechtsanspruch besteht und das sollten wir hier im Flecken zukünftig auch umsetzen“, gab Korb die Marschrichtung vor. Es besteht also akuter Handlungsbedarf. „Doch das wird nicht von heute auf morgen gehen“, betonte der Langwedeler Amtsleiter. Denn bis auf Völkersen, wo, wie berichtet, ein Anbau für eine zusätzliche Krippengruppe entstehen soll, besteht bei allen weiteren Kitas im Gemeindegebiet keine Möglichkeit mehr für eine Erweiterung. Eigene Flächen besitzt der Flecken außerdem nicht, auf denen ein Neubau entstehen könnte. „Wir sind gezwungen, neue Grundstücke zu erwerben“, machte Korb deutlich.

Aufgrund der bisherigen Platzverteilung im Gemeindegebiet wäre es wünschenswert, dies in Etelsen zu schaffen. Apropos Etelsen: Auf dem Berkels soll bekanntlich ein neues Wohngebiet entstehen – inklusive Kita. Laut Korb befindet sich die Gemeinde mit dem Investor für das Baugebiet in Gesprächen, den Bau dieser Kita eventuell vorzuziehen, um dort bereits Kinder unterbringen zu können, bevor es überhaupt Anwohner gibt.

Doch auch, wenn sich ein Standort findet, kommt auf den Flecken Langwedel die Frage der Finanzierung zu. Denn Posten wie der Grundstückskauf, der Bau einer neuen Kita mit mindestens drei Gruppen und natürlich auch die sich ergebenen zusätzlichen jährlichen Kosten vor allem fürs Personal sind bisher noch in keinem der Haushaltspläne für die kommenden Jahre einkalkuliert. Und das vorrangige Ziel für diese Zeit ist ja eigentlich der Abbau der durch den Schulneubau entstehenden hohen Schulden – und nicht, eventuell weitere Kredite aufzunehmen.

Genug Hort- und Kindergartenplätze

Bisherige Kindergartengruppen in Krippengruppen umzuwandeln, ist indes auch nicht möglich, wie Korb erklärte. Dafür konnte er immerhin die positive Nachricht verkünden: „Im Kindergarten- und Hortbereich können wir den Bedarf decken.“ Wobei auch dazu ein Aber gehört. Denn die Kinderarche, die im Flecken Langwedel für die Betreuung von sieben Hortgruppen sorgt, hat nach der Bedarfsabfrage zunächst feststellen müssen, nicht ausreichend Kapazitäten zu haben, um allen Wünschen für eine Betreuung bis 17 Uhr gerecht zu werden. Um in der Grundschule Langwedel im Kitajahr 2019/2020 zukünftig noch eine dritte Nachmittagsgruppe einzurichten, muss die Kinderarche eine weitere Erzieherin einstellen und stellte daher einen Antrag auf Kostenübernahme der dafür entstehenden 26 600 Euro beim Flecken Langwedel.

Über diesen Antrag befand nun der Sozialausschuss – nicht ganz ohne kritische Anmerkungen. Sigrid Ernst und Alfons Adam (beide SPD) merkten an, dass es sinnvoll wäre, das Betreuungsmodell mit der Kinderarche grundsätzlich einmal neu zu bewerten, da die Kosten dafür zuletzt immer weiter angestiegen sind. Korb wollte diesbezüglich jedoch betont wissen: „Kurz- und mittelfristig werden wir keine Alternativen haben, diese Anzahl an Kindern betreuen zu lassen.“ Und sollte der Flecken die Hortbetreuung als öffentlicher Träger komplett übernehmen, so würden die Kosten gewiss auch noch über dem liegen, womit derzeit die Kinderarche bezuschusst werde. Bei Enthaltungen von Ernst und Adam stimmte das Gremium dem Antrag der Kinderarche dann auch zu.

Verwaltung will Vorschläge ausarbeiten

Bleibt die Baustelle Krippenplätze, dessen Konsequenzen derzeit noch nicht absehbar sind. Im vergangenen Jahr war es etwa noch gelungen, Plätze in Kitas der Nachbarkommunen mitzubenutzen. Ob das wieder möglich ist, müsse laut Korb abgewartet werden. Ebenso, ob sich die Gemeinde angesichts des Rechtsanspruches mit Klagen von Eltern konfrontiert sehen wird. „Das wird man sehen müssen.“ In jedem Fall will Korb zur nächsten Sitzung im Juni mögliche Vorschläge präsentieren, wie und wo die Möglichkeit besteht, in Zukunft weitere Krippengruppen zu schaffen.