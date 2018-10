Mindestens bis zum Januar kommenden Jahres wird sich das Aussehen der Schule noch nicht verändern. (Björn Hake)

Achim. Eigentlich sollten am Gymnasium am Markt (Gamma) schon seit einigen Wochen die Bauarbeiter fleißig am Erweiterungsbau arbeiten. Eigentlich. Fakt ist jedoch, dass sie Schule aktuell still und ruhig dasteht und weit und breit nichts von einer Baustelle zu sehen ist. Die Schule soll, wie berichtet, einen Anbau bekommen, damit ausreichend Platz geschaffen wird, wenn ab dem kommenden Schuljahr dort – wie in ganz Niedersachsen – wieder das Abitur nach 13 Jahren eingeführt wird. Doch schon vor dem eigentlichen Baubeginn, gibt es erste Verzögerungen.

Ursprünglich sollte zum Ende dieses Sommers mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Aktuell liegt der Verdener Kreisverwaltung allerdings noch nicht einmal ein genehmigter Bauantrag vor. Eigentlich sollte das schon im ersten Quartal 2018 der Fall sein. „Die Verzögerung hängt mit dem schleppenden Bauantragsverfahren zusammen“, erklärt Gerd Blome vom Gebäudemanagement des Landkreises Verden. Im Laufe des Verfahrens seien noch strengere Brandschutzauflagen hinzugekommen, diese wiederum würden zusätzliche Stahlbetondecken und eine neue Statikprüfung notwendig machen. „All das muss dann wieder neu geprüft werden“, sagt Blome. „Schließlich sollen zu Beginn möglichst alle Planungsunsicherheiten bereinigt sein.“ Doch das benötige natürlich zusätzlich Zeit.

Arbeiten müssen 2022 fertig sein

Im neuen zweistöckigen Gebäudekomplex des Gymnasiums werden im Erdgeschoss insgesamt vier zusätzliche Klassenräume entstehen. Im Obergeschoss sind neben zwei zusätzlichen Klassenräumen auch zwei Musikräume geplant. Zunächst soll allerdings der aktuell bestehende Mensatrakt erweitert werden. Hiervon werden nämlich Teile für die neuen Unterrichtsräume abgezwackt. Als Ausgleich bekommt die Mensa dann einen Wintergarten zur Seite der Asmusstraße. Insgesamt benötigt das Gymnasium schätzungsweise Platz für 100 zusätzliche Schüler.

Dementsprechend wartet Gerd Blome aktuell sehnsüchtig auf die Genehmigung des Bauantrags. Schließlich müssten die Arbeiten spätestens 2022 fertig sein. „Somit wird die Luft für uns langsam ein bisschen dünner“, gibt er zu. „Unsere zeitliche Reserve, die wir als Puffer eingeplant hatten, ist damit eigentlich schon zu Beginn aufgebraucht.“ Aktuell rechnet Blome damit, dass nicht vor Januar kommenden Jahres mit den Arbeiten begonnen werden dann. „Zudem haben wir dann im Winter natürlich immer noch das Problem der Unwägbarkeiten durch die Witterung“, gibt er zu bedenken. Er hoffe daher in diesem Jahr auf einen milden Winter, um zügig voranzukommen.

Finanziell sieht Blome die Arbeiten aktuell noch auf der sicheren Seite. Der Landkreis hat in seinem Haushalt für das kommende Jahr eine Million Euro für den Erweiterungsbau eingestellt, hinzu kommen noch 650 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung. „Sollten sich diese Kosten aufgrund der Baukonjunktur noch erhöhen, müsste das dann in den kommenden Haushaltsberatungen thematisiert werden“, sagt Blome. Man habe aber aktuell bereits Kostensteigerungen zwischen zehn und 15 Prozent mit einkalkuliert.

In den nächsten vier bis sechs Wochen hofft der Landkreis nun auf die Baugenehmigung. Erst dann könne man nämlich – so verlangt es das Vergaberecht – mit den Ausschreibungen für die Arbeiten beginnen. „Das bedeutet jedoch nicht, dass wir in den vergangenen Wochen die Hände in den Schoß gelegt haben“, beteuert Blome. „Wir haben die Vergabeverfahren und auch die Fachplanung schon so weit wie möglich vorbereitet.“ Nun fehle für den weiteren Fortschritt nur noch die lang ersehnte Rückmeldung der Bauaufsicht.