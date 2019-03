Achim. In die Kreissparkasse in der Achimer Fußgängerzone sind unbekannte Täter bereits am Freitag, 8. März, eingebrochen, wie die Polizei nun erst am Donnerstagabend mitgeteilt hat. Der Alarm wurde demnach in den frühen Morgenstunden gegen 3.20 Uhr ausgelöst, die Täter hatten zuvor ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt, um in die Filiale zu gelangen. Dort brachen sie laut Polizei acht Schließfächer in dem offenen Kundenraum auf, um an deren Inhalte zu gelangen.

Bei diesen Schließfächern, das erklärten Polizeisprecherin Imke Burhop und Kreissparkassensprecherin Beate Patolla am Abend auf Nachfrage, soll es sich um Fächer handeln, die ausschließlich für Sparbücher beziehungsweise Sparkassenbücher bestimmt sind und nicht für Wertsachen. Betroffen seien nicht jene Schließfächer im unteren Bereich, die für Wertsachen bestimmt sind, allerdings sei nicht klar, ob die oberen Fächer von den Kunden auch nur für die Sparbücher verwendet wurden. „Wir haben danach alle betroffenen Kunden angeschrieben und sie gebeten, ihrer Schließfächer für Sparkassenbücher zu räumen, da wir sie abschaffen“, erklärte Beate Patolla. Durch die Tat sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Die Polizei Achim bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 bei ihr zu melden und Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die zur angegebenen Tatzeit beobachtet wurden, zu geben.