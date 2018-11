Gleich zum Auftakt des Films diente der Erbhof als Kulisse. (FR)

Thedinghausen. Wer war der Mörder und gibt es wirklich einen Schatz? Diesen Fragen geht der Lokalkrimi „Der Schatz von Schwarme“ auf nicht ganz ernste Art und Weise auf den Grund. Knapp zwei Stunden dauerte die Vorführung im vollbesetzten Saal des geschichtsträchtigen Renaissance-Schlosses Erbhof in Thedinghausen. Die Idee zu diesem im vergangenen Jahr gedrehten Film hatte Hermann Schröder, der Vorsitzende des Heimat-, Umwelt- und Kulturvereins Eule in Schwarme. Gastgeber für die Vorführung war der Förderkreis Erbhof zu Thedinghausen.

Eine große Informationswand mit Bildern der Dreharbeiten stimmte bereits im Eingangsbereich auf den Lokalkrimi ein, denn der wurde teilweise auch am Erbhof gedreht. Zeitig stiegen die Besucher in den Fahrstuhl zum zweiten Obergeschoss. Gerd Schröder, Vorsitzender des Fördervereins, bezeichnete den Film als „ein großes Ding“ und war froh, dass er diesen nun erstmals sehen und außerdem der Öffentlichkeit in Thedinghausen präsentieren konnte. „Schwarme und Thedinghausen – das ist eine gewachsene Verbindung und bestand bereits vor der Teilung des Amtes Thedinghausen 1681“, erklärte Schröder.

„Der Film war eine spontane Sache“, berichtete Hermann Schröder, der Mitglied im Kulturbeirat des Landkreises Diepholz ist. Daniela Franzen und Marcello Monaco, die bereits einen Dorfkrimi im 90-Einwohnerort Groß Henstedt gedreht hatten, wurden für einen weiteren Film – eben diesen über Schwarme - begeistert. Er wurde abgestimmt auf die örtlichen Begebenheiten. „Zunächst musste Daniela Franzen Historisches, Lokalitäten und Nickligkeiten kennenlernen. Deshalb habe ich mit ihr eine Tour durchs Dorf gemacht“, nannte Hermann Schröder die ersten Vorbereitungen. Dann besorgte der Vorsitzende des Schwarmer Kulturvereins Gelder, denn 25 000 Euro sollte die Produktion kosten.

Im April sowie im August und September 2017 wurde der Lokalkrimi mit rund 160 Laienschauspielern aus Schwarme und der näheren Umgebung sowie drei bis vier Profis gedreht. Mittendrin auch Tina Badenhop aus Langwedel, die die wunderliche Assistentin von Kommissar Marcello spielt. Das Drehbuch schrieb Daniela Franzen, die auch Regie führte. „Es hatte eine dynamische Entwicklung, wurde mehrfach umgeschrieben, weil immer neue Ideen entstanden sind“, erinnerte sich Hermann Schröder. Filmemacher Ralf Schauwacker, der ein Spezialist für Tierfilme ist und entsprechende Szenen einfließen ließ, sowie der Berliner Soundartist Lutz Wernicke waren maßgeblich an der Produktion beteiligt.

„Der spannende Krimi, der kein Dokumentarfilm sein will, zeigt, wie sich Bewohner eines Dorfes mit Witz und Kreativität in Szene zu setzen versuchen“, sagte Schröder. Gleich zum Auftakt dient der Erbhof als Kulisse, als ein Kurier des Bischofs von Bremen eine Schatzkiste mit Goldtalern und eine Schriftrolle übernimmt. Auf seinem Pferd reitet er durch die imposante Allee des Baumparks. Der Schatz spielt im Lokalkrimi, in dem teilweise Platt und manchmal Italienisch gesprochen wird, eine wichtige Rolle.

Im Verlauf des Films kommen wohl alle Schwarmer Vereine und markanten Punkte des Ortes zu ihrem Recht. Ein Waffendiebstahl beim Schützenverein, ein Handtaschenraub vor der Sparkasse und schließlich die Suche nach einem verschwundenen Mädchen und einem tatverdächtigen Elektriker sorgen im Laufe des Films für so manches Durcheinander.