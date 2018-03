Reges Treiben vor der Schlosskulisse: Zum Fest in Etelsen kamen stets mehrere Tausend Besucher. (Hof Beckröge)

Langwedel-Etelsen. Das größte Sommerfest im Kreis Verden wächst weiter: Das Schlossgartenfest in Etelsen findet in diesem Jahr nicht mehr nur an zwei, sondern an drei Tagen statt. Das hat das Organisationsteam nun offiziell bekannt gegeben. Zusätzlich zu den beiden Wochenendtagen lädt das Fest bei der zehnten Auflage erstmals auch bereits am Freitag zum Besuch ein. Das bunte Treiben, zudem zuletzt stets mehrere Tausend Besucher gekommen waren, ist für den Zeitraum vom 8. bis 10. Juni geplant.

"140 Aussteller bieten auf über 17 000 Quadratmetern hochwertige, originelle und geschmackvolle Dinge an", teilt das Organisationsteam um Harm Beckröge mit und kündigt ein "Fest für alle Sinne" an. Freunde des Kunsthandwerks, Gartenfreunde, Feinschmecker und Musikfreunde sollen die Vielfalt des Angebotes nach Herzenslust genießen können. "Auch die Gaumenfreuden kommen bei diesem Fest voll auf ihre Kosten. Die köstliche Meile findet weitestgehend auf dem Gutshof statt", heißt es in der ersten Ankündigung. Nebenbei können die Besucher ein Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Live-Musik, erwarten. Und natürlich habe sich das Team auch für die Kinder die ein oder andere Überraschung ausgedacht.

Am Freitag, 8. Juni, ist ein Besuch des Schlossgartenfestes Etelsen in der Zeit von 12 bis 20 Uhr möglich. Am Sonnabend und Sonntag öffnet die Veranstaltung jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt erneut sechs Euro, Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren haben freien Eintritt. Das Parken wird kostenlos sein. Weitere Informationen gibt es in den nächsten Wochen im Internet unter www.festimschlossgarten.de