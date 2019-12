Hinter dem Schloss in Etelsen liegt der rund zehn Hektar große Park. (Michael Braunschädel)

Der Schlossparkverein Etelsen verschickt wieder Briefe: Schon seit 2003 wendet er sich am Ende des Jahres auf diesem Wege an die mehr als 400 Mitglieder des Vereins, an die Gewerbetreibenden und Selbstständigen im Flecken Langwedel und Umgebung und an die Haushalte in Etelsen, Cluvenhagen, Hagen-Grinden und Steinberg, um um eine kleine Spende für die Pflege des zehn Hektar großen Parks zu bitten. „Der 18. Spendenaufruf wird hoffentlich so angenommen, wie seine Vorläufer,“ hofft Manfred Köster vom Vorstand des Vereins. Beim vergangenen Mal waren zum Beispiel rund 10 800 Euro zusammengekommen. Viele große Vorhaben konnten in der Vergangenheit dank dieser Unterstützung erledigt werden.

Der Schlossparkverein Etelsen kümmert sich seit seiner Gründung im Jahr 1981 um den unter Denkmal- und Landschaftsschutz stehenden Schlosspark mit seiner Fauna und Flora, um ihn als Erholungsort für jedermann zu erhalten. „Das Engagement ist nötig, damit die vielen kleinen und großen Gäste Spaß haben am Spielplatz und an den Sportgeräten oder bei ausgedehnten Spaziergängen in herrlicher Umgebung“, lässt der Verein verlauten. Dessen Mitglieder sorgen dafür, dass die Wege ständig überarbeitet werden, Büsche und Bäume beschnitten und Wiesen regelmäßig gemäht werden.

„Der Park scheint von vielen wie selbstverständlich hingenommen zu werden, aber wenn der Etelser Schlosspark erhalten und weiter entwickelt werden soll“, so Köster, „dann brauchen wir auch die Unterstützung der Mitglieder und Bürger mit vielen Einzelspenden, die ohne Zweckbindung gegeben werden“. In diesem Jahr habe es viele gärtnerische Aufräumarbeiten nach den beiden trockenen Jahren gegeben. Rhododendren waren zu beschneiden oder ganz zu entfernen. Neuanpflanzungen sollen noch folgen. Wildwuchs an Efeu musste entfernt werden. Ahornbäume wurden wieder gefällt und Buchen und Eichen dafür neu gepflanzt, zählt der Verein die Arbeiten auf.

Natürlich gibt es auch Pläne für das kommende Jahr: Die große Sichtschneise nach Baden soll neu angelegt werden. Im Zuge dieser Arbeiten sollen der historische Weg von der Eichen-Allee zur Schlosswiese und zum ehemaligen Mausoleum wieder begehbar hergerichtet und der Zustand der an diesem Weg befindlichen Grotte verbessert werden. Bei der Umsetzung wären möglichst hohe Einnahmen aus der Neujahrsspende natürlich eine Hilfe.

„Viele unserer teilweise uralten Buchen, Eichen und Nadelbäume leiden sichtbar unter den klimatischen Veränderungen und treiben nicht mehr in dem gewohnten Maße aus“, heißt es vom Schlossparkverein weiter. Einige müssen aus Sicherheitsgründen sogar gefällt werden. Der Park habe das zweite Jahr in Folge erheblich unter der Trockenheit des Sommers gelitten. Nach wie vor seien Neuanpflanzungen erforderlich. Auch müssen weiterhin Ahornbäume gefällt werden. Baumspender, die eine „Patenschaft“ übernehmen, erhalten eine Urkunde und werden auf der Spender-Stele am Rosengarten „verewigt“.

Angesprochen fühlen von dem Spendenaufruf dürfen sich laut Verein auch die zahlreichen Besucher, die den Park jeden Tag nutzen: „Nutzen zur Erholung, zum Sport, zum Hund ausführen oder aber auch die Brautpaare, die ein schönes Foto zur Erinnerung an ihren Ehrentag machen lassen.“ Auch würde sich der Schlossparkverein über neue Mitglieder freuen, die durch ihren Beitritt zum Verein ihre Verbundenheit mit dem Schloss und dem Schlosspark Etelsen zeigen wollen.

Eintrittserklärungen gibt es im Rathaus in Langwedel und im Internet unter www.schlosspark-etelsen.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Wirken des Vereins und die Kontaktdaten, über die die Kontodaten für die Neujahrsspende angefordert werden können.