Ein letztes Mal hat Peter Reiser am Montag auf dem Feierabendmarkt Wein ausgeschenkt. Er zeigt wenig Verständnis für die Entscheidung der Verwaltung, das Angebot einzustellen. (Björn Hake)

Es ist Montagmittag, 13.30 Uhr. Die ersten Würstchen brutzeln schon auf dem Grill von Andreas Weber, neben dem Mühlengrill wird parallel gerade der Weinstand aufgebaut. Eigentlich ist alles, wie jeden Montag. Und doch macht sich ein bisschen Wehmut unter den beiden letzten verbleibenden Marktbeschickern breit. Denn ist es das letzte Mal, dass der Achimer Feierabendmarkt hier auf dem Bibliotheksplatz vor der Marktpassage stattfindet. Das Projekt „Feierabendmarkt“ ist damit offiziell gescheitert.

Wie die Verwaltung Ende vergangener Woche in einer kurzen Notiz mitgeteilt hatte, wird das Angebot eingestellt. Die Resonanz sei nicht groß genug gewesen. „Die Anzahl der Stände und auch die Zahl der Besucher blieben auch nach einer Verlegung des Standortes vom Alten Markt auf den Bibliotheksplatz deutlich hinter den Erwartungen zurück“, hieß es von der Verwaltung. Und auch am letzten Tag sind es lediglich der Mühlengrill und das Weinkontor St. Kilian, die ihre Stände vor der Marktpassage aufgebaut haben. Geringe Resonanz bei den Besuchern gibt es trotz dieses Mini-Marktes aber an diesem Nachmittag nicht. Eine Stunde nach Eröffnung sitzen bereits rund 15 Besucher an den Tischen, trinken ihren Wein und essen ihre Wurst. „Und gegen Ende kommen noch einmal mehr“, prophezeit Peter Reiser vom Weinstand. „Manchmal saßen hier zwischen 50 und 60 Leute.“

Dementsprechend enttäuscht ist er auch, dass das wöchentliche Angebot nun eingestellt wird. Insbesondere, weil vorher keiner mit den Beschickern darüber gesprochen habe. „Die Stadt hat das einfach alleine entschieden und uns nichts davon gesagt. Das ist doch beschämend.“ Zwar sei es richtig, dass das Anfangskonzept eines Wochenmarktes nicht funktioniert habe, aber die Idee habe sich erfolgreich in eine andere Richtung entwickelt: als wöchentlicher Treff. „Man hat in jedem Fall gemerkt, dass bei den Leuten hier vor Ort ein Bedürfnis nach einem solchen Angebot vorhanden war“, sagt Reiser.

Zu wenig Kommunikation

Und auch sein Mitstreiter, Andreas Weber, hat für die Entscheidung der Stadt nur noch Kopfschütteln übrig. „Wir haben vom Ende des Feierabendmarktes aus der Zeitung erfahren“, bestätigt er. „Wenn keiner mit dem anderen redet, kann man eben auch nichts erreichen.“ Auch er ist überzeugt, dass das Konzept mit einer etwas anderen Ausrichtung durchaus noch Erfolg gehabt hätte. „Montagstreff statt Feierabendmarkt“, schlägt er vor. „Aber um das umzusetzen, müsste die Stadt hinter einem solchen Neuanfang stehen.“ Dass sie das nicht tue, hätten die jüngsten Entscheidungen gezeigt.

Treue Gäste habe es aus Sicht der Beschicker die ganze Zeit über gegeben. Auch Vanessa Enkemeier und ihre Tochter Claudia gehörten zu diesen regelmäßigen Besuchern. „Wir waren zwar nicht jede Woche da, aber haben immer mal wieder mit anderen Leuten hier einen Wein getrunken“, sagt sie. Auch zum Abschluss sind die beiden noch einmal gekommen, um ein letztes Mal in gemütlicher Runde zusammenzusitzen. „Einen Feierabendmarkt stellt man sich natürlich etwas anders vor – mit vielen verschiedenen Ständen und unterschiedlichen Angeboten“, sagt Vanessa Enkemeier. „Aber dennoch wurde das Angebot angenommen – um in schöner Atmosphäre zusammenzukommen.“

Mit zehn Ständen war der Markt im Mai vergangenen Jahres gestartet, nach einem Umzug vom Alten Markt auf den Bibliotheksplatz waren es zunächst zwischen sechs und sieben. Doch nach und nach nahm die Zahl immer weiter ab. „Es ist klar, dass man ein solches Angebot nicht aufrecht erhalten kann, wenn es nicht angenommen wird“, gibt Enkemeier zu. „Aber man hätte sicherlich noch neue Ideen entwickeln können, wenn man sich mit den Marktbeschickern zusammengesetzt hätte.“

Verständnis für die Entscheidung der Stadt haben einige Besucher aber trotzdem. „Es ist traurig, dass es eingestellt wird, aber auch verständlich“, sagt ein Mann, der sich gerade ein Glas Weißwein geholt hat. „Insgesamt hätte man sicherlich mehr aus der Idee machen können. Aber vielleicht ist es auch einfach die falsche Zeit für ein solches Angebot.“