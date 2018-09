„Teig & Zeug“-Mitarbeiter Björn Klammt beim Brötchenkneten. (Michael Braunschädel)

Achim. 22 weiße Kleinwagen stehen in Reih und Glied auf dem Firmenparkplatz, alle mit dem Schriftzug „Teig & Zeug“ verziert. „Der gesamte Fuhrpark ist aus Eigenmitteln finanziert“, sagt der Geschäftsführer Tilo Kühnel stolz. „Da ist nichts geleast.“ Er mache den Job seit über 20 Jahren, ihm könne keiner was vormachen, erzählt der Unternehmer selbstbewusst. Die regionale Pizzakette „Flying Pizza“ habe er als Franchisenehmer mit aufgebaut. Zum Schluss habe die Zusammenarbeit jedoch stagniert. „Die Führung wusste nicht mehr, was an der Basis los ist, welche Wünsche die Kunden hatten“, bemängelt Kühnel. Auch hätten die Lizenznehmer keine wirklichen Mitspracherechte gehabt.

Im vergangenen Jahr tat er sich dann mit sieben weiteren Flying-Pizza-Niederlassungen zusammen, und zum 1. Juni 2017 gründeten die acht gleichberechtigten Gesellschafter den Pizzalieferdienst Teig & Zeug GmbH. Die Firmierung habe eine Bremer Werbeagentur entwickelt, die Kooperation sei sehr intensiv. Zufrieden präsentiert er auf seinem Smartphone die mobile App, die die Agentur für Teig & Zeug angefertigt hat. „Ich kenne keinen anderen Pizzaservice, der eine eigene App hat“, sagt er. Fast alle Lieferdienste würden mit Online-Bestellplattformen zusammenarbeiten, die aber keine individuellen Lösungen böten.

Speisekarte statt Flyer

Keine Flugblätter gibt es bei Teig & Zeug, sondern eine geheftete Speisekarte, die jedes Jahr neu aufgelegt wird. „Sieht viel besser aus und wird daher auch nicht so schnell weggeworfen“, glaubt Kühnel. Sehr selbstsicher ist der Geschäftsmann, was seinen Businessplan angeht: „Wir verwenden ausschließlich hochwertige, frische Ware von regionalen Anbietern.“ In der Pizzagastronomie üblicherweise verwendete Ersatzlebensmittel wie Analogkäse oder Formschinken gebe es bei ihm nicht. Zwar sei Teig & Zeug etwas höherpreisiger als der gewöhnliche Pizzaservice, dennoch sei die Nachfrage anhaltend hoch. „Es wird grundsätzlich mehr bestellt als früher, die Leute legen aber auch größeren Wert auf Qualität“, sagt Kühnel. Über seine geschäftliche Zukunft mache er sich absolut keine Sorgen.

Ganz vorne in der Gunst seiner Kunden würden Hamburger stehen. „Richtig gute Burger konnte man sich lange Zeit nicht liefern lassen. Wir haben das jetzt geändert“, berichtet Kühnel. Um sein Angebot zu perfektionieren, wolle er in Zukunft auch die Hamburgerbrötchen selbst herstellen, nur würden ihm dafür im Moment die räumlichen Kapazitäten fehlen. „Ansonsten backen wir alles selber, darunter Pizzabrötchen und Baguettes für Gastronomiebetriebe in ganz Deutschland“, sagt der Geschäftsführer.

Über 100 Mitarbeiter beschäftige er an dieser Produktionsstätte, und eigentlich wollte er schon längst seine Räume ausgebaut haben, da dort „alles aus den Nähten platzt“. Bei diesem Thema bilden sich Sorgenfalten auf Kühnels Stirn. Sein Standort an der Lerchenstraße sei als Gewerbefläche ausgewiesen, die Stadt wolle aber ein Wohngebiet daraus machen. „Zwei Bauanträge habe ich gestellt, beide wurden abgelehnt“, schimpft Kühnel. Auch sonst vermisse er die Kooperationsbereitschaft bei der Stadt. Er verweist auf den Carport, den er im Hinterhof errichten ließ, um seine Kühlaggregate unterzustellen. „Aber auch für einen Carport benötigt man eine Baugenehmigung, die ich natürlich nicht bekommen habe“, empört sich Kühnel. Also müsse er diesen Unterstand wieder abreißen. Damit er sich nicht weiter ärgern muss, sucht Kühnel ein Gewerbegrundstück außerhalb Achims. Dorthin will er mit seiner Produktion umziehen, denn „in Achim werden einem Unternehmer nur Steine in den Weg gelegt.“