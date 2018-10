Künftig sollen der Bau von Wohnungen und der Bedarf an Kita- und Schulplätzen in Achim besser abgestimmt werden. (Björn Hake)

Besser spät als nie. Unter dieser Prämisse muss der Schritt gesehen werden, den die Stadtverwaltung mit den Fraktionen nun gehen will: die Planung von neuem Wohnraum endlich mit der Planung von Krippen-, Kita- und Schulplätzen zu verknüpfen. Das wurde in den vergangenen Jahren nicht getan, das Ergebnis lässt sich in Achim gut erkennen: eine ungezügelte Wohnbebauung auf der einen und allerorts fehlende Plätze in den sogenannten Gemeinbedarfseinrichtungen auf der anderen Seite. Einen erster Schritt, nun ein Handlungskonzept auf den Weg zu bringen, mit dem eine ganzheitliche Planung möglich sein soll, sind die Fachausschüsse am Dienstagabend mehrheitlich gegangen. Einzig die Vertreter der CDU stimmten in der gemeinsamen Sitzung von Schul-, Sozial- und Planungsausschuss gegen das Vorhaben.

Weil während der intensiven Bautätigkeit und der Schaffung von vielen Neubaugebieten in der jüngeren Vergangenheit nahezu ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser entstanden sind, fehlt es der Stadt vor allem an Wohnraum mit kleineren Einheiten. Die sollen nun geschaffen werden, bedeuten aber: weiteren Zuzug. Und das, wo schon momentan, wie berichtet, die Zahl der Betreuungsplätze in Kindergärten und Grundschulen nicht ausreicht. Dieser Umstand bringt die Stadtverwaltung zu der Erkenntnis: „Es ist davon auszugehen, dass eine Deckung aller festgestellten Defizite in den kommenden Jahren kaum möglich sein wird.“

Die Zeit reicht nicht

So wurden für das Handlungskonzept, das dem Stadtrat bei künftigen Entscheidungen an die Hand gegeben werden soll, der zu erwartende Zuwachs an Wohnraum und die passend dazu benötigten Betreuungsplätze abgeglichen. Bereits beschlossen ist die zusätzliche Schaffung von neun Kitagruppen, fünf Krippengruppen und acht Klassenräumen in den Grundschulen – allerdings klappt es mit der Realisierung nicht schnell genug. Und: Es fehlen darüber hinaus nach Angaben der Stadtplaner immer noch acht Kita- sowie vier Krippengruppen und zehn Klassenräume. In den vergangenen fünf Jahren hatte der Rat bereits 22 Kita- und Krippengruppen geschaffen.

In der Sitzung erinnerte unter anderem Silke Thomas (Grüne) daran, dass etwas geschehen sei, aber eben nicht genug. Sie warf die Frage auf, was der Rat tun könne, um die Defizite schneller abzubauen. Erster Stadtrat Bernd Kettenburg hatte eine Antwort: „Dann müssen wir Abstriche in der Qualität der Bauten machen.“ Auch seien Übergangslösungen wie Klassencontainer denkbar. Aber: Das ginge alles nur mit mehr Personalkraft und „wenn wir bereit sind, mit unausgeglichenen Haushalten zu operieren“.

Betrachtet man die (teils schon beschlossene) Wohnbauentwicklung und gleicht sie mit den jeweils bereits vorhanden Betreuungsplätzen in den Gemeinbedarfseinrichtungen ab, ergibt sich für die einzelnen Ortsteile der Stadt Achim folgendes Bild:

Achim: Trotz der geplanten Kita auf dem Lieken-Gelände fehlen noch zusätzlich fünf Kita-Gruppen und zwei bis drei Krippengruppen. Ebenso benötigt die Astrid-Lindgren-Schule von 2019 bis 2022 jährlich je einen zusätzlichen allgemeinen Unterrichtsraum. Falls die Schule am Paulsberg im Jahr 2028 die maximale Zahl an Grundschülern erreicht, benötigt sie dann drei zusätzliche Klassenräume.

Bierden: Bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte im Jahr 2024 fehlen zwei Kita-Gruppen und eine Krippengruppe. Die Fertigstellung der neuen Kitaeinrichtung 2024 am Standort Steinweg mit zwei Elementargruppen und einer Krippengruppe „kommt damit für die Bedarfsspitze im Krippenbereich zu spät“, wie die Verwaltung erläutert. Ab 2026 bis 2030 fehlen in Bierden zwei Klassenräume.

Uesen: Mit der für 2020 vorgesehenen Inbetriebnahme der Erweiterung des Standortes Heinrich-Laakmann-Straße mit zwei Elementargruppen und einer Krippengruppe ist der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen in Uesen gedeckt. Nach Umrüstung zur Ganztagsschule und der damit verbundenen Einrichtung von vier zusätzlichen Klassenräumen ab dem Schuljahr 2019/2020 entsprechen die Kapazitäten den Erfordernissen.

Baden: Es fehlen zeitnah zwei bis drei Krippengruppen und zwei bis drei Kita-Gruppen. Die Inbetriebnahme des neuen Standortes auf der Friedhoferweiterungsfläche in Baden mit zwei zusätzlichen Elementargruppen und einer weiteren Krippengruppe im Jahr 2022 kommt für die derzeitige im Krippenbereich vorhandene und die für die Drei- bis Sechsjährigen 2019/2020 zu erwartende Bedarfsspitze zu spät. Mit dem Kita-Neubau könne dem Bedarf nur teilweise entsprochen werden. Es fehlt im Jahre 2022 dann weiterhin mindestens eine Elementargruppe. Aufgrund des Freiwerdens von vier zusätzlichen Unterrichtsräumen ab 2019/2020 kann dem ansteigenden Bedarf im Grundschulbereich rechtzeitig entsprochen werden.

Uphusen: Zeitnah sind zwei zusätzliche Kita-Gruppen und eine Krippengruppe erforderlich. Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung sind an der Grundschule ab dem Schuljahr 2022/2023 zwei zusätzliche Klassenräume erforderlich.