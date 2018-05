Im vergangenen Jahr fand der Weihnachtsmarkt erstmals neun Tage statt. (Björn Hake)

Achim. Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es her, da sorgte ein offener Brief an den Bürgermeister und die Mitglieder des Achimer Stadtrates für allerlei Unruhe bei den Vorbereitungen für den Achimer Weihnachtsmarkt. Darin hatten sich einige alteingesessene Schausteller darüber beklagt, dass sie bei der Veranstaltung nicht mit ihren Ständen zugelassen werden (wir berichteten). Erstmals wurde im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) gemeinsam mit der Firma "So Light" organisiert. Die Uga wehrte sich daher auch gegen die Vorwürfe. Man versuche, es für alle Interessenten so passend wie möglich zu machen, hatte deren Vorsitzender Marko Thönsing damals gesagt.

Das sah insbesondere Andreas Weber, Betreiber des Achimer Mühlengrills, jedoch anders. In einem Zivilgerichtsverfahren hatte er damals gegen seinen Ausschluss vom Achimer Weihnachtsmarkt geklagt und wollte so über das Amtsgericht seine Teilnahme an dem Fest durchsetzen. Anstatt des Mühlengrills hatte nämlich ein Anbieter aus Bruchhausen-Vilsen den Platz auf dem Weihnachtsmarkt ergattert. Recht bekam Weber vor dem Achimer Amtsgericht jedoch nicht. Er ging daraufhin in Berufung. Am Mittwoch vergangener Woche fand nun die Verhandlung vor dem Landgericht in Verden statt. Ein Schlussstrich, der nun Ruhe in den monatelangen Streit bringen soll.

Denn die beiden Parteien haben sich geeinigt und – auf Anraten des Gerichts – einen Vergleich geschlossen. "Herr Weber hat seine Klage zurückgezogen und wir teilen uns die Verfahrenskosten", erklärt Thönsing die Entscheidung. Die Uga habe, nachdem Weber den Vergleich abgesegnet hatte, ebenfalls zugestimmt. Es sei wichtig, dass nun in dieser Sache endlich Ruhe einkehre. "Es hilft niemanden, wenn die Streitigkeiten noch weiter andauern", sagt der Uga-Vorsitzende. "Schließlich haben wir auch eine Verantwortung gegenüber der Stadt und der Veranstaltung an sich."

Keine Garantie für Teilnahme

Den noch habe das Verfahren aus Sicht von Andreas Weber nicht wirklich Licht ins Dunkel gebracht. "Das Problem ist, dass eigentlich keine der beiden Parteien wirklich Recht bekommen hat und wir deshalb nicht viel schlauer sind als vorher", sagt er. "Ich hätte mir gewünscht, dass feste Richtlinien beschlossen werden, wer auf dem Weihnachtsmarkt zugelassen wird und wer nicht." Darauf wollte sich das Gericht aber offenbar nicht einlassen. "Die Richterin hat klar gemacht, dass sie kein Urteil fällen kann, das eine Teilnahme an einer solchen Veranstaltung garantiert." Die Uga sei jedoch angehalten worden, zukünftig rechtzeitig eine Absage an die Betreiber zu verschicken, die keinen Platz bei den Veranstaltungen bekommen. Nicht erteilte Absagen waren damals zwischen den Schaustellern und der Uga auch ein großer Streitpunkt.

"Die Teilnahme auf dem Achimer Weihnachtsmarkt hätte mir viel Geld eingebracht, denn Achim ist für mich immer sehr umsatzstark", bedauert Weber nach wie vor. Aus diesem Grund hat er sich auch trotz der ganzen Schwierigkeiten in diesem Jahr bereits wieder um einen Stand auf dem Achimer Weihnachtsmarkt beworben.