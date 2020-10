Klaus Dreyer (links) und Wegemeister Hermann Rugen durchschneiden das Band zur Einweihung der neuen Bergstraße. (Björn Hake)

Mehr Sicherheit insbesondere für die Schul- und Kindergartenkinder, das war der Gemeinde Hassendorf diese Millionen-Investition wert. Rund 1,14 Millionen Euro sind in den Ausbau der Bergstraße geflossen, deren Fertigstellung am Mittwochnachmittag in kleiner Runde gefeiert werden konnte. Auf Grundlage der guten Zusammenarbeit mit den Tiefbauunternehmen Koldewei (Schwaförden), Höhns und Brüning (beide aus Bothel) sowie dem Tiefbau-Ingenieur Hermann de Riese aus Zeven ist seit dem Baubeginn im Jahr 2014 in insgesamt vier Bauabschnitten eine Straße entstanden, die Hassendorfs Wegemeister Hermann Rugen bei der Einweihungsfeier als „Schmuckstück“ bezeichnete, weil die Grundstückseinfahrten mit einem für das Dorf typischen Pflaster hergestellt worden seien.

Weiterhin schuldenfrei

Mit der Firma Brüning und Ingenieur de Riese hatte die Gemeinde bereits bei anderen Projekten gute Erfahrungen gemacht. Neben der Bergstraße hatten diese auch den Neubau des Radweges an der Bahnhofstraße und eine Teilstrecke des Wedenweges sowie den Parkplatz an der Dorfgemeinschaftsanlage „zur großen Zufriedenheit der Gemeinde“, wie es Bürgermeister Klaus Dreyer ausdrückte, verwirklicht. In den nächsten Tagen wird die Botheler Baufirma ihre Arbeit in Hassendorf erneut mit dem Endausbau des Wedenweges und der Baustraße Am Weden fortsetzen.

Wegemeister Hermann Rugen hob durch die Angliederung des Fußweges an der Bergstraße die größere Sicherheit insbesondere für die Hassendorfer Schul- und Kindergartenkinder hervor. Die Anbindung der Straßenbeleuchtung und Umrüstung auf LED-Lampen würden ebenfalls zur Sicherheit beitragen, ergänzte Bürgermeister Klaus Dreyer bei der Einweihungsfeier, der zudem darauf hinwies, dass die Anlieger durch eine entsprechende Vereinbarung mit einer Quote von rund 27 Prozent an den Straßenausbaukosten beteiligt waren.

Die Gemeinde sei sehr froh, dass durch die zahlreichen Tiefbaumaßnahmen keine Kredite in Anspruch genommen werden mussten, sodass Hassendorf weiterhin schuldenfrei sei. Das werde sich in den nächsten Jahren aber sicherlich durch den geplanten Um- und Anbau des Kindergartens durch einen neuen Sanitärtrakt und einer Krippe für 15 Kleinkinder ändern. Aber das seien mit rund 1,4 Millionen Euro gute Investitionen für die Zukunft, führte Klaus Dreyer weiter aus. Begonnen hatte der Ausbau der Bergstraße derweil im Februar 2014 mit dem Neubau eines etwa 165 Meter langen Regenwasserkanals von der Dorfstraße bis zum sogenannten Vorflutgraben in Hassendorf. Im zweiten Bauabschnitt wurde dann ein weiterer – 150 Meter langer – Regenwasserkanal bis zum Charlottenweg gelegt.

Von Juli 2017 bis August 2018 standen dann der Ausbau einer rund 340 Meter langen Asphaltfahrbahn und der Neubau eines ebenso langen Pflastergehweges einschließlich Borde, Rinnen und Entwässerung von der Dorfstraße bis zum Charlottenweg auf dem Programm. Rund 285 000 Euro kostete dieser Teilabschnitt des Ausbaus. Anfang dieses Jahres bis Juli war der letzte Abschnitt vom Charlottenweg bis zum Wedenweg angepackt worden. Für 310 000 Euro wurden ein 275 Meter langer Regenwasserkanal und die Asphaltfahrbahn auf einer Länge von 240 Metern neu gebaut. Auch der Teilausbau des Wedenweges bis zur Osterstraße sowie Neubau- und Sanierungsarbeiten beim Geh- und Radweg an der Kreisstraße 215 und am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses standen bei der Umsetzung des Projekts auf der Agenda.