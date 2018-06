In Oyten herrscht Vorfreude: Bürgermeister Manfred Cordes sitzt schon Probe, dahinter Marktmeister Manfred Masanek (links) sowie die Organisatoren Olaf Mönch und Andre Weißmann. (Hake)

Freunde historischer Automobile kommen in Bremen und Umgebung am Sonnabend, 30. Juni, einmal mehr voll auf ihre Kosten, wenn bereits zum inzwischen 21. Mal die Bremen Oldtimer Classics stattfinden. Einmal mehr können die Veranstalter nach eigenen Angaben ein im bundesweiten Oldtimer-Rallye-Kalender "hoch beachtetes Starterfeld" vermelden. Rund 180 Fahrzeuge werden es dieses Mal sein, die an den Start gehen, der an der Rampe am Markt in Bremen erfolgen wird. Im weiteren Verlauf der Strecke spielt dann auch der Nordkreis Verden eine große Rolle. Denn die beiden weiteren wesentlichen Stationen bei den Bremen Oldtimer Classics liegen in Oyten und Posthausen.

Geplanter Startschuss in Bremen ist um 9.45 Uhr, etwa für 10.15 Uhr ist die Ankunft der Fahrzeuge in Oyten geplant, wo ein Zeitfahren stattfinden wird. Alle Interessierten können dabei selbstverständlich vor Ort sein und die rollenden Schätze bewundern. Als Anlaufstelle empfiehlt sich das Heimathaus. Oldtimer-Besitzer, die nicht an der Rallye teilnehmen, haben die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge am Rathausplatz zu präsentieren.

Programm durch VdS Oyten

Auch für die Verpflegung der Besucher in Oyten wird gesorgt sein. Die Moderation übernimmt Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Oyten. Die VdS wird auch selbst mit einem Oldtimer außer Konkurrenz an der Rallye teilnehmen. Das letzte Mal, dass ein Teil der Strecke der Bremen Oldtimer Classics durch Oyten führte, ist bereits zehn Jahre her.

Eine Premiere ist es sogar für Posthausen, dem nächsten Ort des Geschehens. Dort hat die Oldtimerkolonne bisher nämlich noch nie Station gemacht – am 30. Juni dafür dann aber gleich umso länger. Denn dort findet der Mittagsstopp statt. Nachdem die Fahrzeuge gegen 11:45 Uhr Oyten wieder verlassen, ist die Ankunft beim Einkaufszentrum Dodenhof in Posthausen laut Planung der Veranstalter für 12 Uhr bis 12.15 Uhr geplant. Auf dem dortigen Parkplatz ist genug Platz für rund 180 Fahrzeuge sowie natürlich auch für zahlreiche Schaulustige, auf die die Organisatoren hoffen. In Posthausen finden gleich zwei Zeitfahren statt, da die Starter in zwei Gruppen unterteilt werden. Bis etwa 15 Uhr wird das Treiben in der Ottersberger Ortschaft andauern.

Dass Norddeutschlands größte Oldtimer-Rallye dieses Mal durch den Landkreis Verden führt, ist im Übrigen eher Zufall und keinem besonderen Anlass geschuldet, wie Olaf Mönch vom Organisationsteam erzählt. "Ich bastel seit 20 Jahren jedes Mal eine Strecke, die durch Bremen und das Umland führt", berichtet er. Welches Rahmenprogramm dann an den Stationen geboten werde, hänge von der Einsatzbereitschaft der Menschen dort ab. Da Mönch den Oytener Marktmeister Manfred Masanek schon länger kenne, habe sich schnell eine gute Zusammenarbeit für den 30. Juni ergeben – und so rührt auch die VdS Oyten ordentlich die Werbetrommel für dieses besondere Event. "Natürlich ist es immer schön, wenn bei den Stationen etwas los ist", zeigt sich Mönch erfreut, dass man in Oyten so engagiert etwas auf die Beine stelle.



Weitere Informationen über die Bremen Oldtimer Classics im Internet unter www.bremen-oldtimer-classics.de.