Die Cartoonistin Bettina Bexte hat mit ihren Arbeiten den Nerv des Achimer Publikums getroffen. (Björn Hake)

Achim. Am Sonntag hat Andreas Hein-Köcher, Leiter für Kabarett und Ausstellungen im Kasch, die Ausstellung „Fluch der Akribik“ der Illustratorin Bettina Bexte im Kasch eröffnet. Zu sehen sind ausgewählte Cartoons und Karikaturen im Foyer und im Treppenhaus des Kulturhauses. Im WESER KURIER, in der "taz" und bei "Spiegel Online" erscheinen regelmäßig Bextes Zeichnungen.

Für ihre Arbeiten, in denen sie die ganze Bandbreite von Alltagssituationen satirisch aufspießt und beim Betrachter für ein breites Grinsen oder auch mal für ein herzhaftes Lachen sorgt, erhielt sie 2016 beim Deutschen Karikaturenpreis den „Geflügelten Bleistift“ in Bronze. Bexte ist keine Unbekannte in Achim, bereits vor drei Jahren stellte das Kasch Werke von ihr aus. Die diesjährige Eröffnung war für gebürtige Buchholzerin jedoch etwas Besonderes. Nicht nur erschien im September 2017 ihr gleichnamiges Buch „Fluch der Akribik“ im Eigenverlag, im Kasch präsentierte sie auch eine Kostprobe ihrer neu entwickelten „Cartoonlesung mit Musik“. Die animierten Cartoons liefen per Videoprojektor auf einer Leinwand, dazu spielten Bexte und der Musiker Peter Dahm Klarinette.

Animierte Bilder kein Neuland

„Ich finde es viel spannender, die Musik zu den Bildern zu spielen, statt immer nur zwischen den Cartoons Musik zu machen“, erklärte die Illustratorin. Hierfür baute sie bestehende Cartoons aus, aber auch neue Werke entstanden innerhalb dieses Konzept. Für Bexte sind animierte Bilder keineswegs Neuland, schließlich hat sie in Bremen Illustration und Trickfilm studiert. Als Appetithappen waren am Sonntag zwei nette Cartoon-Kröten zu sehen, deren Beschimpfungen in den Sprechblasen Bexte und Dahm vorlasen, was beim Publikum sichtlich für Heiterkeit sorgte. Auch konnte die Bildkünstlerin ihr Talent als Klarinettistin zeigen. Sie ist von ihrem neuen „multimedialen Cartoon-Konzept“ überzeugt und möchte es immer weiter ausbauen. Auch lobte sie die Zusammenarbeit mit Peter Dahm: Erst durch ihn habe sie erkannt, wie viel Musik in ihren Zeichnungen doch steckt.

Die komplette Cartoonlesung mit Musik gibt es als Premiere am 3. Juni im Blauen Saal des Kasch zu erleben. Die Ausstellung dauert noch bis zum 24. Juni an.