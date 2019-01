Bürgermeister Rainer Ditzfeld war als Auktionator eingesprungen und gab sich alle Mühe, seine Ware bei den Besuchern anzupreisen. (fotos: Björn Hake)

Taschen, Werkzeug und ganz besonders viele Fahrräder: All das sind Gegenstände, die in Achim Jahr für Jahr zahlreich im Rathaus als Fundsachen abgegeben werden. Am vergangenen Sonnabend war es nun wieder einmal an der Zeit, und die Fundsachen kamen bei einer großen Versteigerung in der Rathaushalle unter den Hammer. Insgesamt wurden dieses Mal für 107 nicht abgeholte Gegenstände ein neuer Besitzer gesucht – allein 65 davon waren Fahrräder.

Krankheitsbedingt musste der Marktmeister Klaus Uellendahl dieses Mal das Amt des Auktionators abgeben. Allerdings hatte er einen würdigen Vertreter gefunden. Denn Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld schwang stellvertretend selbst den Hammer. Ditzfeld konnte bereits im vergangenen Jahr erste Erfahrungen als Auktionator bei der Versteigerung von Bildern des Achimer Kunstvereins sammeln. Nach einer kurzen Ansprache legte Achims Bürgermeister dann auch gleich los.

Bereits zu Beginn der Versteigerung waren viele Zuschauer im Rathaus. Neben den üblichen Verdächtigen wie Handwerkern und Hobby-Bastlern waren auch einige Familien anwesend. Schließlich gab es bei der Auktion auch Kinderfahrräder und Plüschtiere zu erwerben. Die meisten Bieter gingen bereits nach dem ersten gefundenen Schnäppchen wieder, allerdings kamen auch immer wieder Besucher nach – meistens noch mit dem gerade getätigten Markteinkauf unter dem Arm. Auch in der Art wie geboten wurde unterschieden sich die Besucher. Einige zeigten ganz offen ihre Begeisterung und riefen laut ihre Gebote, andere hingegen blieben eher zurückgehalten und boten mit ruhiger Hand. Einige Besucher versuchten sogar besonders schnell ihre Kontrahenten zu überbieten, indem sie einfach gleich mit hohen Geboten starteten, statt in den üblichen Einer-Schritten zu bieten.

Die Auswahl an zu verkaufenden Fundsachen war vielfältig. Mehr als einmal fragten sich Besucher „Was soll ich denn damit anfangen?“ oder „Wozu kann man das überhaupt gebrauchen?“. Zu den ausgefallensten Gegenständen gehörte ein Diabetikerset und so manches exotische Ersatzteil. Zugeschlagen wurde vor allem bei Taschen und gut erhaltenen Kleidungsstücken. Dabei war es für die Organisatoren oft selbst überraschend, welche Dinge hohe Preise erzielten und welche nicht. So wurden für ein Fahrradschloss stolze 28 Euro geboten, wohingegen die zahlreichen Schmuckstücke oft nur Kleinstbeträge von zwei Euro ergaben.

Das größte Angebot bildeten aber wie in jedem Jahr die Fahrräder. Rainer Ditzfeld wurde nicht müde herauszukehren, wie gut manche der Stücke erhalten waren. Von „echten Schnappern“ und „wahren Schmuckstücken“ sprach er nur allzu oft. Die Verkaufspreise für die Fahrräder schwankten zum Teil allerdings stark. Ein Kinderwagen fürs Fahrrad wurde etwa auf einen Neupreis von 500 Euro geschätzt und wurde schließlich für nur 50 Euro verkauft. Bestpreis des Tages waren jedoch 100 Euro für ein fast neues Erwachsenenrad. Beinah zehn Minuten trieben sich die Bieter dafür gegenseitig in kleinen Schritten nach oben. Die meisten Räder des Tages erwarben jedoch die Achimer Fahrradwerkstätten, die ihre Ersatzteile vor allem für den guten Zweck sammelten.

Die Bilanz, die Rainer Ditzfeld und seine beiden Mitorganisatorinnen Jasmin Waller und Sandra Huß am Ende zogen, war durchweg erfreulich. „So etwas gab es noch nie“, meinten Waller und Huß. Alle Fundsachen waren am Ende verkauft. Insgesamt gab es einen Gewinn von rund 1150 Euro. Auch über den Auktionator Rainer Ditzfeld gab es nur Positives zu erzählen. „Gerne wieder“, war die einstimmige Meinung. Der Bürgermeister selbst zeigte sich ebenfalls nicht abgeneigt davon, zukünftig noch einmal in die Rolle des Auktionators zu schlüpfen.