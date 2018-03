Auch Diakonin Miriam Voigt (rechts) schaut zum Stöbern vorbei. Beäugt wird sie dabei von Heike Hartmann vom Kleidermarktteam, das tags zuvor die Waren entgegengenommen, sortiert und für den Besucheransturm bereitgelegt hat. (FOCKE STRANGMANN)

Große Tüten sind an diesem Dienstagvormittag im Daverdener Gemeindehaus gefragt. Schließlich müssen die ganzen Schnäppchen ja irgendwo Platz zur Mitnahme finden. Erfahrende Besucher des Ein-Euro-Kleidermarktes in Daverden wissen das natürlich. Und so sind es vor allem die blauen Einkaufstaschen eines großen schwedischen Möbelhauses sowie ähnlich voluminöse Tragebehältnissse, die im wilden Gewusel zu sehen sind. Und es dauert auch bei vielen nicht lange, und die Tasche ist prall gefüllt – nicht selten mit Klamotten für die ganze Familie.

Bereits zum 22. Mal hat diese ganz besondere Kleiderbörse am Dienstag im Gemeindehaus der St.-Sigismund-Kirche stattgefunden. Der besondere Clou, der auch immer wieder zahlreiche Besucher deutlich über die Grenzen des Fleckens Langwedel anlockt: Jedes Teil kostet nur einen Euro. Egal ob Kinderschuhe, Markenhose, Gürtel, Kleid oder Jackett. Alle Waren sind dabei Spenden, die Bürger am Tag zuvor vorbeigebracht haben. "Die Damen sind dabei deutlich fleißiger beim Aussortieren", berichtet Heike Hartmann mit einem Augenzwinkern, wieso deutlich mehr Kleidungsstücke für Frauen als für Männer zur Auswahl gehören. Hartmann ist Teil des Kleidermarktteams, das die Spenden entgegennimmt, sortiert und für den Ansturm bereitlegt. Und dieser ist gewiss.

Auch diesen Dienstag wartet zur Öffnung um 9 Uhr bereits eine Schlange vor der Tür, in der Hoffnung bei den begehrtesten Stücken das Rennen machen zu können. Denn immer wieder warten auch ganz besondere Schätze auf einen neuen Besitzer. "Dieses Mal gab es etwa auch ein Dirndl, das war natürlich direkt vergriffen", erzählt Hartmann. Bei einem Preis von einem Euro wahrlich kein Wunder. Aber auch sonst wird eigentlich jeder Besucher fündig. "Leer geht hier niemand raus", weiß Gisela Henker aus eigener Erfahrung zu berichten. Jedes Jahr komme sie aus Verden, um bei dem Markt zu stöbern. 25 bis 50 Teile nehme sie dabei stets mit – für sich selbst, aber auch für ihren Mann und ihre Mutter. "Es lohnt sich auf jeden Fall", betont Henker.

Für ein Paar aus Langwedel einige Schritte weiter hat sich der vormittägliche Besuch indes noch nicht so gelohnt. Zu unübersichtlich sei die Angebotslage. "Dadurch, dass das Konzept so gut ist, ist es immer überlaufener", sagt die Frau. Die Folge: Früh abgegraste Tische und Kleiderstangen und noch hat das Kleidermarktteam keine Chance gehabt, so schnell wie die Sachen weggegangen sind, wieder Ware nachzulegen. Am Nachmittag wolle das Paar aber noch einmal wiederkommen und dann hoffentlich wieder das ein oder andere Schnäppchen machen. "Letztes Mal haben wir über 80 Euro ausgegeben", sagt die Frau.

Ganz so viel ist es bei der Familie Haß aus Achim an diesem Dienstag nicht geworden. Elf Teile haben Thorsten und Nicole Haß für sich und ihre Tochter insgesamt erworben. Erfahren hatten sie von dem Markt über ein Plakat und seien dann einfach mal vorbeigefahren. "So etwas sollte man in Achim auch mal anbieten", findet Thorsten Haß, dass dieses Kleiderbörsenkonzept sehr viel Potenzial habe.

Und dieses Potenzial lässt sich auch an Zahlen festmachen. "Vergangenes Mal haben wir rund 3500 Teile verkauft", berichtet Hartmann von immer weiter steigenden Einnahmen durch die zweimal jährliche Veranstaltung. Das gesamte Geld kommt der Kinder- und Jugendarbeit in der Daverdener Kirchengemeinde zugute. Inzwischen nähert man sich insgesamt langsam aber sicher der 50 000-Euro-Grenze. Und auch die Kleidungsstücke, die keinen Platz mehr in den großen Tragetaschen der Besucher gefunden haben, finden noch Verwendung: Sie werden an soziale Einrichtungen in der Region verteilt.