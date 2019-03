Auch Werner Wessels (links mit Gitarre) fand Gefallen an der Schnäppchenjagd. Und diese gab es am Sonntag im Überfluss. (Sebi Berens)

Mit der Frühlingszeit beginnt in Thedinghausen auch stets die Flohmarktzeit. Auf dem Busbahnhof an der Syker Straße und auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt auf der gegenüberliegenden Seite sind am Sonntag wieder nützliche Dinge des täglichen Lebens angeboten und vielfach auch verkauft worden. Dieter Ehlen, der hier seit 20 Jahren Flohmärkte ausrichtet, war zufrieden mit der Resonanz. Aber darum ging es ihm in erster Linie gar nicht. „Der es verkauft, muss zufrieden sein. Und der, der es kauft, auch“, brachte er sein Motto auf den Punkt.

Traditionell wird der sogenannte Frühlingsanfangsflohmarkt am zweiten oder dritten März-Wochenende veranstaltet, weil erfahrungsgemäß zu dieser Zeit das Wetter besser ist als Anfang März. Das Wetter spielte aktuell tatsächlich mit. Es war trocken, aber etwas kühl mit anfangs acht Grad. Dafür suchte sich die wärmende und strahlende Sonne zunehmend den Weg durch den wolkenverhangenen Himmel. „Es ist ein ganz anderer Flohmarkt als zum Beispiel in Bremen. Diese Art mögen die Thedinghauser gerne“, hat Ehlen festgestellt. Es ist das Familiäre, das bei der Veranstaltung auf dem Busbahnhof besonders auffällt. „Auf dem Flohmarkt sind alle angemeldeten privaten Anbieter willkommen, gewerbliche nehmen wir nicht an, und der Verkauf von Neuware ist nicht erlaubt. Uns ist wichtig, dass der Flohmarkt seinen Trödelmarkt-Charakter behält“, fügte Ehlen an, der bei der arbeitsintensiven Organisation auf ein fleißiges und engagiertes Helfer-Team bauen kann.

Das Angebot fiel auch dieses Mal wieder vielfältig aus. Da gab es Kinderspielsachen ebenso wie Bekleidung für Jung und Alt, aber auch Accessoires für das bevorstehende Osterfest. Schon vor der Zeit tauchten die ersten Kaufinteressenten auf dem Flohmarkt-Gelände auf. Da trug ein Mann eine schwere Bücherkiste zu seinem Fahrzeug. Es bildeten sich kleine Gesprächsrunden, denn einige Beschicker hatten sich wochen- oder sogar monatelang mangels Veranstaltung nicht getroffen. „Die kosten drei Euro, sind ja nicht vollständig“, erzählte eine Verkäuferin dem Interessenten vor dem Tisch, der mehrere Maulschlüssel in der Hand hielt. Es war wohl wie so Vieles an diesem Tag ein Schnäppchen. An einem anderen Stand fragte die kleine Charlotte nach dem Preis für einen Untersetzer und bekam diesen geschenkt. „Chil mal“ stand auf dem guten Stück drauf.

Neben unzähligen gerahmten Bildern und Bilderrahmen ohne Motiv und Glas fiel der angebotene Osterschmuck besonders auf. Ob in Körben oder in Schalen und Töpfen – gelbe Osterglocken, violette Hyazinthen, bunte Primeln und braune Hasen gehörten zu den Schmuckstücken. Es gab aber auch Schalen mit Stiefmütterchen und Kränze mit Buchsbaum. Schräg geschnittene Baumstämme hatten Hobbykünstler mit Hasengesicht und Ohren verziert. Ein Ehemann, der für seine Frau ein dickes Taschenbuch ausgesucht hatte, bekam eine ablehnende Antwort: „Das kenne ich schon.“ An einem Kleiderständer schauten zwei junge Damen nach Jacken, die schon für fünf Euro zu bekommen waren. Eingemachtes aus dem Sommer 2018 stand auf einem Tisch. Hausgemachte Kirsch- oder Quittenmarmelade konnte hier für kleines Geld mitgenommen werden.

Der Rieder Jürgen Rickens war in den Wintermonaten fleißig gewesen und stellte wieder Nistkästen und Insektenhotels zum Verkauf aus. „Das will doch keiner haben“, zeigte ein Besucher auf einen Nistkasten mit Bayern-Emblem und fügte an: „Dann schon lieber diesen mit Werder drauf.“ Der Wachendorfer Werner Köhler, der auf vielen Flohmärkten mit einem Stand zu finden ist, machte derweil Werbung für die Juni-Veranstaltung im eigenen Ort. Begeistert vom kleinen Geschirr fürs Puppenhaus war ein junger Vater. „Lange habe ich danach gesucht, nun habe ich aber schon welche“, erzählte eine Frau beim Blick auf die Teller für Eierhälften.

Wer beim Frühlingsanfangsflohmarkt in Thedinghausen nicht fündig geworden ist, muss nicht traurig sein. „Regelmäßig am ersten Sonntag jeden Monats von April bis Oktober findet hier ein Flohmarkt statt. Im November jedoch am zweiten Sonntag – sozusagen ein Vorweihnachtsflohmarkt“, erklärte Ehlen. Auch beim Frühlingserwachen am 7. April ist Schnäppchenzeit auf dem Busbahnhofs.