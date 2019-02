Mohammed Zaki Hussain (Mitte) eröffnet in der Achimer Innenstadt an diesem Freitag seine Näherei "Riwan's", unterstützt wird und wurde er von seiner Frau Nazly (links) und von Birgit Cyriacks-Peters. (Michael Braunschädel)

Die prunkvollen, orientalisch angehauchten Kleider in den drei grünen Schaukästen werden so manch einem Besucher der Achimer Fußgängerzone bereits aufgefallen sein. Sie weisen den Weg zu dem etwas zurückgesetzten Geschäft gegenüber der Rats-Apotheke, in dem sich früher eine Boutique befunden hat und direkt daneben das „Lädchen“ beheimatet ist. Nun eröffnet dort an diesem Freitag, 1. März, um 9 Uhr eine Näherei mit dem Namen „Riwan's“. Das allein und die Tatsache, dass zumindest ein kleiner Leerstand in Achims City verschwindet, rechtfertigt keine große Schlagzeile. Die Geschichte dahinter schon: Mohammed Zaki Hussain dürfte einer der ersten Flüchtlinge sein, die in den vergangenen paar Jahren nach Achim gekommen sind, und sich nun selbstständig gemacht haben.

„Er ist sogar der Erste“, sagt Birgit Cyriacks-Peters. Die Achimerin engagiert sich wie viele andere in der Stadt seit Jahren in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und ist daher stolz, dass mit dem 51-jährigen Schneider, den alle bloß „Zaki“ nennen, nun einer der zugewanderten Menschen sich beruflich selbst verwirklichen will. Dabei hat Birgit Cyriacks-Peters den Syrer und seine Familie in den vergangenen Wochen unterstützt und auch der ehemalige Achimer Integrationsbeauftragte Axel Eggers hat kräftig am Business-Plan des „Riwan's“ mitgefeilt. „Ich bin allen sehr dankbar, auch der Stadt und dem Landkreis Verden“, sagt Zaki Hussain daher, denn die Starthilfe hat er natürlich für seine siebenköpfige Familie, die in Uphusen lebt, gebraucht. „Ohne Birgits Hilfe wäre das nicht möglich gewesen.“

Unterstützung durch die Familie

Seit einem Jahr und drei Monaten lebt die Familie in Achim, in Deutschland hält sich Hussain seit drei Jahren auf. „Er versteht alles, aber mit dem Sprechen hat er noch Schwierigkeiten“, erzählt seine 17-jährige Tochter Rivan. Sie dagegen spricht bereits fantastisch deutsch, besucht wie ihre drei älteren Geschwister das Gymnasium. Nach der Schule möchte sie nachmittags ihre Hausaufgaben in der Schneiderei machen und dort ihren Vater unterstützen. Auch Mama Nazly hilft ihrem Mann im kleinen Geschäft. Das ist übrigens nach seinem Sohn Riwan benannt, „weil es ein schöner Name ist“, wie er anmerkt.

Die Selbstständigkeit generell ist für den gelernten Näher nicht neu. Denn in Syrien, die Familie stammt aus Qamischli im Nordosten Syriens, hat Hussain bereits eine Näherei betrieben, neun Angestellte hatte er. Und einen Tag in der Woche hat er als eine Art Krankenpfleger und ärztlicher Assistent im Krankenhaus gearbeitet. Aber: „In Syrien gab es Krieg und keine sichere Zukunft für uns. Die Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen und ich hatte Angst, dass sie Analphabeten werden. Wegen Sicherheit und Frieden wollte ich nach Deutschland und bin hier nur auf nette Menschen getroffen, wir fühlen uns wohl“, lässt Zaki Hussain seine Tochter für sich übersetzen. Glücklich sei er auch, dass es mit dem Familiennachzug geklappt habe.

Hausbesuche als besonderen Service

Seine Näherei, die sich auf Änderungen aber auch auf die Herstellung insbesondere von traditioneller kurdischer Kleidung spezialisiert hat, will der 51-Jährige vorerst allein betreiben und auf Angestellte verzichten. „Schritt für Schritt“, sagt er, wolle er vorgehen und vorerst auf die Unterstützung seiner Familie setzen. Als besonderen Service bietet das „Riwan's“ Hausbesuche bei älteren Achimern an, die nicht mehr mobil sind, aber Änderungen an ihrer Kleidung oder an den Gardinen wünschen.

Das Geschäft an der Obernstraße 27 ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Einen Telefonanschluss gibt es noch nicht, Zaki Hussain ist aber unter der Mobilnummer 0 15 77 / 3 50 21 93 zu erreichen. Zur Eröffnung gibt es Tee und Baklava-Gebäck.