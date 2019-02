Eine Szene aus der Fußball-Bezirskliga: TSV Bassen gegen 1. FC RW Achim. (Björn Hake)

Ich spiele zu wenig. Ich bekomme keine Chance. Ich habe keine Perspektive – all diese Sätze von Amateurfußballern sind nachvollziehbar. Die Triebfeder eines jeden Fußballers ist es, dass er spielen will. Jeder trainiert, opfert seine Zeit dafür, unter der Woche wie auch am Wochenende. Wer Aufwand betreibt, will auch Ertrag ernten. Das ist in der Wirtschaft so wie auch im Sport. Doch ganz so einfach, wie die Rechnung in der Theorie ist, lässt sie sich nicht auf die Praxis übertragen – zumindest nicht so schnell, wie manch ein Fußballer denkt.

Abschied nach nur vier Monaten

Eine halbe Saison, das sind gerade mal vier Monate. Nach dieser Zeit verlassen einige Spieler ihren gerade neu gewählten Verein wieder – kurz da und schnell wieder weg. Man habe alles gegeben, alles versucht, doch man habe einfach keine Chance bekommen und sehe sie auch nicht in der Zukunft. Mit solchen vorgeschobenen Gründen wird sich verabschiedet. Doch kann man das wirklich sagen? Erzählt man die Wahrheit – auch sich selbst?

Nochmals: Eine halbe Saison, das sind gerade mal vier Monate, circa 16 Wochen. Trainiert wird im Amateurbereich zwei- bis dreimal die Woche. Das macht 32 bis 48 Trainingseinheiten. Hinzu kommen die Spiele und die Vorbereitung. Krankheitstage, Verletzungen, Urlaube, weitere Verhinderungen sorgen dafür, dass diese Zahl sich wieder minimiert.

Und nach so einer Zeit kann man wirklich von sich behaupten, man habe alles gegeben und alles versucht? Die meisten sicherlich nicht, die meisten belügen wahrscheinlich sich selbst. Das sind alles Ausreden. Es wird nur der einfache Weg eingeschlagen. Das Durchsetzungsvermögen, die Willensstärke scheint einer ganzen Generation abhanden gekommen zu sein.

Dabei sind es doch die größten Freuden im Sport, wenn man sich trotz widriger Umstände am Ende durchsetzt.