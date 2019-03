Im Innern des Möbelhauses (links) hängt der Haussegen schief. Nach der Übernahme der Dodenhof-Wohnwelt durch die XXXLutz bangen viele Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz. (Björn Hake)

Michael Simon: Als Betriebsrat sind wir natürlich auch nicht glücklich über die momentane Situation. Jeder einzelne Mitarbeiter, der gesagt bekommt, dass man für ihn hier keine berufliche Zukunft mehr sieht, ist erst mal völlig vor den Kopf gestoßen. Da ist es egal, ob er vier oder 40 Jahre lang hier gearbeitet hat. Und natürlich drückt so etwas auf die Stimmungslage der restlichen Belegschaft.

Für einen Betriebsrat, der ja auch nur ein Mensch ist, ist es emotional natürlich auch nicht einfach und vielfach auch wirklich belastend, da man viele Kollegen und Kolleginnen teilweise schon lange kennt. Nur das ist sekundär, da dies Teil unseres Jobs ist. Viel wichtiger ist der zweite Teil der Frage: Wir begleiten die Betroffenen bei den Gesprächen, klären sie rechtlich auf und beraten sie offen und ehrlich. Das heißt anders ausgedrückt, wir beraten rational und nicht emotional. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass den Betroffenen damit viel mehr gedient ist, als mit Floskeln wie „Kopf hoch“ oder „das kriegen wir schon wieder hin“. Rein rechtlich haben wir im Vorfeld versucht, Existenzängste zu nehmen, indem wir einen Interessenausgleich und einen Sozialplan erfolgreich verhandelt haben. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass uns von mehreren Seiten bestätigt wurde, hier ein wirklich gutes Ergebnis erzielt zu haben.

So viele wie nötig. Aber im Ernst: Ob ich nun antworte, vier oder zwölf, ist nicht relevant. Wenn man den Small-Talk auf der Treppe oder in der Kantine dazu rechnet, sind es sicher ein paar mehr. Und was am meisten beschäftigt, dürfte auf der Hand liegen: Wie geht’s weiter und geht’s mit mir weiter?

Wir sind zu fünf betriebsbedingten Kündigungen angehört worden, wie es schön im Rechtsdeutsch heißt.

Da möchte ich kurz aus dem Betriebsverfassungsgesetz Paragraf 2, Absatz 1 zitieren: „Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten … zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes zusammen.“ Dies ist die grundsätzliche Aufgabenstellung an Betriebsräte durch das Gesetz. Natürlich sind die Arbeitnehmer erstgenannt – aber auch das Wohl des Betriebes ist genannt. Somit darf man auch als Betriebsrat nicht die Augen davor verschließen, dass es durchaus betriebswirtschaftliche Zwänge gibt und geben kann, die Kosten zu senken. Da muss man nur mal den Wirtschaftsteil der Tageszeitung lesen. Fragen Sie mal die Mitarbeiter von Karstadt und Kaufhof. Über die Ausgestaltung solcher Maßnahmen, wie viel, wann, in welcher Form kann man natürlich trefflich streiten. Dass wir als Betriebsrat natürlich Kündigungen jedweder Art vermeiden wollen, ist selbstverständlich.

Wir möchten uns hier nicht an Spekulationen beteiligen, was, wann, wie passieren wird. Die Worte „bald“ und „komplett“ sind hier ganz sicher der Existenzangst geschuldet – was auch völlig verständlich sein dürfte. Aber auch hier noch mal ganz deutlich: Der Betriebsrat und vor allem auch die Kollegen sind nicht blauäugig. Und von den berühmten Synergieeffekten hat jeder schon mal etwas gehört. Uns sind zum jetzigen Zeitpunkt diesbezüglich aber keine konkreten Pläne bekannt.

Ganz einfach: anhören, noch kein Statement abgeben, nichts sofort unterschreiben, zu uns kommen. Und wichtig: Schnell wieder einen klaren Kopf bekommen und emotional runterfahren, was natürlich viel leichter gesagt als getan ist. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass eine angemessene Abfindung in die persönliche Lebensplanung passt, weil ich zum Beispiel rentennah bin oder sowieso vorhatte, mich zu verändern.

Ich werde hier keinerlei Einschätzung abgeben, weil jedwede Zahl völlig aus der Luft gegriffen wäre und keinerlei objektive Basis hätte.

Was die Konzernleitung unternimmt, müssen Sie sie schon selber fragen. Wir als Betriebsrat unterstützen die Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel bei internen Bewerbungen bei ihrem „alten“ Dodenhof – falls es also jemanden gibt, der beispielsweise vom Möbelhaus ins Modehaus wechseln möchte. Auch die Kollegen von XXXLutz Dodenhof haben noch Zugang zu den internen Stellenausschreibungen von Dodenhof.

Im ersten Jahr meiner Betriebsratstätigkeit wäre ich bei 60 bis 70 Teilnehmern von insgesamt circa 470 möglichen enttäuscht gewesen. Heute, mit zehn Jahren Erfahrung später, kann ich sagen, dass ich mit der Resonanz zufrieden war. Einzelkämpfertum, Desinteresse oder Bringt-ja-Sowieso-Nichts-Mentalität sind halt ein gesellschaftliches Phänomen, was nicht nur auf Dodenhof beschränkt ist.

Wir werden unsere rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die Kollegen und Kolleginnen weiter intensiv und gut beraten und ihnen jede gewünschte Unterstützung anbieten. Wir hoffen, dass nun langsam endlich wieder Ruhe einkehrt und alle das machen können, was sie am liebsten tun: einen guten Job für unsere Kunden. Und dies egal, ob sie nun bei XXXLutz Dodenhof oder bei Dodenhof direkt arbeiten.

Hintergrund: Standortsicherung und höhere Kundenattraktivität als Ziel

Im Oktober 2018 hatte die Geschäftsführung des Einkaufszentrums Dodenhof in Posthausen die Partnerschaft im Bereich Wohnen und Einrichten mit der europaweit agierenden und in Würzburg ansässigen Möbelkette XXXLutz verkündet. Ziel des Zusammenschlusses sei nach Unternehmensangaben eine höhere Kundenattraktivität mit einem größeren Sortiment und schließlich mehr Frequenz. „Wir sehen uns in der großen Verantwortung für die Standortsicherung und unsere Mitarbeiter und wollen mit unserem starken Partner XXXLutz stationär und digital weiter wachsen“, hieß es von offizieller Seite. Grund für die Entscheidung seien auch die großen Herausforderungen im Möbelhandel. Der Markt konsolidiere sich weiter dynamisch.

Mittlerweile ist die Überführung der bisherigen Dodenhof-Wohnwelt in eine eigenständige Gesellschaft unter dem Namen „XXXLutz Dodenhof“ vollzogen worden, an der das Posthausener Familienunternehmen noch zu 25 Prozent beteiligt ist. Doch nur wenige Wochen nach der rechtswirksamen Übernahme des Möbelhauses geht unter den rund 470 Beschäftigten des Möbelhauses die Angst vor einem Personalabbau um. Die Gewerkschaft Verdi hatte daher in der vergangenen Woche zu einer kurzfristigen Informationsveranstaltung für die Betroffenen aufgerufen, zu der rund 60 Beschäftigte erschienen waren.

„Es herrscht eine starke Verunsicherung. Die Menschen sind total verängstigt und stinksauer“, gab Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt, bei Verdi zuständig für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen, die Stimmungslage wieder. In Einzelgesprächen schüre der neue Arbeitgeber ein Klima der „Angst vor Kündigung“. Viele seien laut Schmidt – von Zukunftsängsten geplagt – „fix und fertig“.

Zur Person

Michael Simon (60)

ist seit 1998 bei Dodenhof beschäftigt und seit zehn Jahren als Betriebsratsvorsitzender tätig. Der gelernte Einzelhandelskaufmann (Fachbereich Möbel) ist verheiratet, hat drei Töchter und vier Enkelkinder.

