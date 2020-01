Entspannt – das Wort beschreibt die Lage an der Pestalozzistraße am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr sehr gut. Es ist der fünfte Tag des insgesamt zweiwöchigen Experiments, die Straße während der Stoßzeiten für die Autos der Eltern von Kindergartenkindern sowie Grund- und IGS-Schülern zu sperren. Und so herrscht auf den Bürgersteigen mehr Betrieb als auf der Fahrbahn. Mädchen und Jungen kommen in Kleingruppen oder gemeinsam mit einem Elternteil zu Fuß zu ihrer Einrichtung – viele von ihnen schon von Weitem sichtbar dank gelber Warnweste.

Wie Axel Junge von der Gemeindeverwaltung berichtet, sei die Anzahl der Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule oder Kita kommen, in dieser Woche von Tag zu Tag zu gestiegen. An vier der fünf Tage habe er sich morgens selbst ein Bild vor Ort gemacht. „Es musste sich erst ein bisschen zurechtrücken, seit Mittwoch ist es aber sehr entspannt“, erzählt er zufrieden von seinen Beobachtungen.

Zahlreiche betroffene Eltern sind hingegen nicht ganz so zufrieden. Besonders bei einigen Vätern und Müttern von Kindergartenkindern regt sich Unmut. „Das ist schon ein Problem“, befindet Luzie Buchholz, die ihr dreijähriges Kind in diesen Tagen statt mit dem Auto zu Fuß zur Kita Pestalozzistraße bringt. Durch den zeitlichen Mehraufwand komme sie zu spät zur Arbeit. Glücklicherweise habe sie einen toleranten Chef, der dies für die zwei Wochen akzeptiert. Dauerhaft könne sich Buchholz dies aber nicht erlauben. Grundsätzlich sehe sie auch gar kein Problem mit den Elterntaxis, dessen Bezeichnung sie im Übrigen überhaupt nicht mag. Sie sieht eher zu schnell fahrende Schulbusse als Sicherheitsrisiko auf der Straße.

Umstellung sorgt für Zeitnot

Umgestellt hat sich auch eine Mutter, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden möchte. Sie kommt mit ihrer Tochter seit Anfang der Woche mit dem Fahrrad zum Kindergarten gefahren. Grundsätzlich findet sie die Maßnahme „in Ordnung, da viele Eltern schon ziemlich schnell mit dem Auto fahren“, beklagt aber auch, durch die Umstellung morgens in Zeitnot zu geraten. Wird sie mit ihrer Tochter trotzdem auch nach den zwei Wochen weiter Fahrradfahren? „Wir müssen mal gucken, ob wir dabei bleiben.“ Es sei noch keine Entscheidung gefallen. Weiterhin auf das Bringen und Abholen mit dem Pkw setzt derweil Michael Bahlo. Dafür fährt er morgens derzeit entweder vor 7.15 Uhr oder nach 8.15 Uhr zur Kita, um sein fünfjähriges Kind dort abzusetzen. Denn dann gilt die Sperrung nicht. Bahlo wolle nicht bestreiten, dass an der Pestalozzistraße etwas für mehr Sicherheit getan werden muss, aber Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollten dennoch gefahren werden können. Die aktuelle Situation bezeichnet er daher „schon als kritisch“.

Junge hat kein Problem damit, dass einige Eltern von Kindergartenkindern den Bringdienst einfach außerhalb der Sperrzeiten arrangieren und somit die eigentliche Vorgabe der Aktion umgehen. „Damit kann ich leben, denn dann kollidieren ihre Fahrten ja nicht mit dem Schülerverkehr“, erklärt Junge. Natürlich wisse er, dass die derzeitige Regelung insbesondere manche Eltern von Drei- bis Sechsjährigen vor Probleme stellt, da diese ihren Nachwuchs natürlich gerne persönlich in der Kita abliefern möchten. Da für Berufstätige der Morgen in der Regel eng getaktet ist, könne dies natürlich zu Problemen führen. „Aber wir arbeiten hier ja nicht gegen die Eltern“, will Junge betont haben.

E-Mail-Adresse für Hinweise

Für Rückmeldungen von Betroffenen wurde von der Gemeinde extra ein E-Mail-Konto angelegt. Rund 15 Nachrichten waren laut Junge bis Freitagmorgen eingegangen. Darunter etwa Hinweise, dass eine bessere Beleuchtung wünschenswert wäre oder Klagen von volljährigen Schülern der IGS, die gerne weiterhin mit dem Auto zur Schule fahren möchten. All diese Anmerkungen sollen letztlich in die Nachbetrachtung des Experiments einfließen. Weiterhin können Meinungen per E-Mail an pestalozzistraße@oyten.de geschickt werden.