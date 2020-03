Nicht jeder kann derzeit etwa auf dem Wochenmarkt Einkäufe erledigen oder hat jemanden, der das für ihn erledigt – da kommt die koordinierte Hilfe ins Spiel. (Björn Hake)

Die Hilfsbereitschaft in Zeiten der Corona-Pandemie zeigt sich in Achim in vielfältiger Form. Ob Eigeninitiativen in den sozialen Netzwerken, ausgedehnte Nachbarschaftshilfen oder der Einsatz von Ehrenamtlichen, die nun wegen der Kontaktsperre und der stark eingeschränkten Freizeitgestaltung, mehr Zeit haben als sonst – sie bieten seit Tagen ihren Mitmenschen Unterstützung an. Nun aber soll das Ganze koordiniert werden und mithilfe eines Netzwerkes, das Hilfesuchende und Helfer zusammenbringt, sollen alle Bemühungen gebündelt werden. Dafür hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit allen Akteuren von Kirchengemeinden, Parteien und Vereinen eine zentrale Vermittlungsstelle eingerichtet.

Den Grundstein dafür hat ein Flüchtling aus dem Iran gelegt. So erzählt es Ruben Schiller, Gemeindereferent der Willkommensgemeinde in Achim. „Er ist der Ideengeber, nicht ich“, stellt Schiller klar, bei dem dennoch zunächst alle Fäden zusammenliefen. „Der Flüchtling aus unserer Gemeinde erzählte mir, dass die Menschen sich in seiner Heimat sofort auf der Straße gegenseitig helfen würden“, erinnert sich Schiller. Diesen Ansatz entwickelte er weiter, wollte eine Hilfsaktion auf die Beine stellen, mit der insbesondere den Menschen geholfen werden soll, „die unter dem Radar bleiben“, wie Schiller sagt. All jene Schutzbedürftige, die keine Nachbarschaftshilfe erfahren, die keine Verwandten oder Bekannten haben, die für sie lebensnotwendige Besorgungen erledigen.

Schnell wurde Schiller klar, dass die 50 Mitglieder der Willkommensgemeinde dafür kaum reichen würden, um möglichst vielen Achimern diese Hilfe in Zeiten der Corona-Krise zukommen zu lassen. Und so trommelte er die evangelische und die katholische Kirche zusammen, die Reset Church und die Christusgemeinde Achim, um über ein Netzwerk zu sprechen. So kam letztlich eines zum anderen, die CDU etwa schaltete sich mit ein und auch die Freiwilligenagentur der Stadt. „Und alle, die mitmachen möchten, sind willkommen, auch die Vereine“, sagt Schiller.

Unbürokratisch könnten diese Helfer Erledigungen für die Menschen absolvieren, die sich besonders vor dem Coronavirus schützen müssen oder gar in häuslicher Quarantäne leben. „Das kann der Einkauf sein, das Abholen oder Einlösen eines Rezeptes, das Gassi gehen mit dem Hund oder einfach ein Gespräch“, schildert Schiller. Bei Letzterem hätten sich insbesondere die Pastoren der Kirchengemeinden angeboten, die dann dem Hilfesuchenden vermittelt würden.

Für die Freiwilligenagentur der Stadt Achim unterstreicht Gesa Kaemena aus dem Fachbereich Soziales, dass ein „niedrigschwelliges Angebot“ auf die Beine gestellt würde. Wer etwas benötigt, dass er sich nicht selbst besorgen oder sich bringen lassen kann, könne sich ebenso melden wie diejenigen, die helfen wollen. „Dabei notieren wir etwa, wer ein Auto zur Verfügung hat und wer nicht und wählen so die passenden ,Paare' aus“, erzählt Gesa Kaemena. Im Idealfall ergeben sich aus ihrer Sicht so dauerhafte Hilfsbeziehungen zwischen zwei Menschen.„Wir vermitteln den Kontakt, den Rest regeln der Hilfesuchende und der Helfer untereinander.“

Ein paar Regeln gäbe es aber schon. So sollten sich die Einkaufswünsche auf das Notwendige beschränken und einen Wert von 50 Euro nicht überschreiten. „So wollen wir beauftragten Hamsterkäufen vorbeugen“, erklärt Gesa Kaemena. Auch müssten die Helfer die Summe nicht auslegen. Sie sollen vorher das Geld beim Hilfesuchenden abholen und ihm das Rückgeld samt Quittung und den Einkäufen übergeben beziehungsweise dort ablegen. Denn selbstverständlich müssten auch alle Helfer die Hygiene- und Abstandsregeln beachten. Ebenso wie die gesetzlichen Vorgaben: So dürfen jugendliche Helfer natürlich keinen Alkohol einkaufen. Sollten Helfer mit Wünschen konfrontiert werden, die sie nicht erfüllen können oder wollen, setzen sie sich mit der Vermittlungsstelle in Verbindung.

Die vermittelt im Übrigen auch gastronomische Lieferdienste von warmen Gerichten oder Supermärkten, die einen Bringdienst anbieten. „Einige Mitbürger sehen aus den unterschiedlichsten Gründen schon die Zubereitung einer warmen Mahlzeit pro Tag als unüberwindbare Hürde an“, heißt es aus dem Rathaus dazu. Daher könnten sich auch all die Achimer Lieferanten, die die Bevölkerung mit (warmen) Speisen oder anderen Waren des täglichen Bedarfs versorgen, bei der Koordinierungsstelle melden und sich in der Liste der Hilfsangebote aufnehmen lassen.

Wie Gesa Kaemena ausführte, werde derzeit auch daran gearbeitet, die wegen des Coronavirus geschlossene Achimer Tafel und ihren Service zu reaktivieren. „Dafür können sich gerne noch jüngere Helfer mit Führerschein bei uns melden“, sagte sie. Etwas weiter sind da schon die Bemühungen ums Hilfenetzwerk, wenngleich „wir noch Anfang stehen“, wie Ruben Schiller anmerkt. „Wir haben keine Ahnung, ob und wie gut es funktioniert. Aber falls nicht, ist dieses Netzwerk trotzdem gut, weil es alle – etwa die Kirchengemeinde – näher zusammenbringt.“

Die zentrale Vermittlungsstelle ist während der Corona-Krise montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 01 55 erreichbar sowie per E-Mail an freiwilligenagentur@stadt.achim.de. Außerdem soll in Kürze eine Internetseite mit der Adresse www.hilfe-achim.de in Betrieb genommen werden, über die Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht werden.