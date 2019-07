Der Breitbandausbau in Achim soll weiter vorangehen. 228 Haushalte und sieben Achimer Schulen könnten zusätzlich mit schnellem Internet versorgt werden. (Stratenschulte)

Wenn während der Sommerferien eine politische Sitzung angesetzt wird, dann ist das durchaus ungewöhnlich. In Achim müssen die Politiker aber in der kommenden Woche tatsächlich noch einmal zusammenkommen. Denn die Zeit drängt. Benötigt wird von der Verwaltung eine schnelle Entscheidung zum Breitbandausbau in der Stadt. Konkret geht es um eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Verden und den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet, die den Breitbandausbau im Landkreis vorantreiben soll. Mit dieser Vereinbarung soll der Landkreis Verden beauftragt werden, stellvertretend für die Städte und Gemeinden die entsprechenden Förderanträge für vorgesehene Ausbaugebiete beim Bund und beim Land zu stellen.

„Die Dringlichkeit des Beschlusses resultiert aus der Tatsache, dass die Zweckvereinbarung noch im August 2019 von allen Hauptverwaltungsbeamten unterzeichnet werden soll, damit die Kreisverwaltung unmittelbar anschließend die Förderanträge auf den Weg bringen kann“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Also müssen die Mitglieder des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal am 18. Juli die Sitzungspause kurz unterbrechen und entscheiden, ob der Bürgermeister die Vereinbarung unterzeichnen soll. Denn einen Breitbandausbau gibt es auch trotz möglicher Fördermitteln für die Stadt nicht umsonst.

Hoher Versorgungsgrad

Derzeit liegt der Versorgungsgrad der Haushalte mit 30 oder mehr Mbit in Achim bei rund 96 Prozent. „Für die übrigen Haushalte sind nach dem heutigen Stand keine wirtschaftlich vertretbaren Ausbaupläne durch die bekannten Netzanbieter vorgesehen, da diese derzeit nicht kostendeckend realisiert werden können“, so die Verwaltung. Hier besteht also nur die Möglichkeit, den Ausbau mit Mitteln von Bund, Land, Kreis und Stadt zu unterstützen.

Konkret ginge es in Achim dabei um 228 Haushalte, die mit schnellerem Internet versorgt werden könnten. Nach diesem Ausbau verblieben noch rund 140 unterversorgte Haushalte, die in Siedlungsbereichen mit weniger als fünf Haushalten liegen. Der angestrebte Ausbau würde nach dem aktuellen Stand der Technik bedeuten, dass Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt würden, was dann eine Bandbreite von über einem Gigabit ermöglicht.

Rund 400000 Euro Selbstbeteiligung

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte hat der Landkreis bereits eine erste Kostenschätzung vorgenommen. Demnach würde die Wirtschaftlichkeitslücke insgesamt gut zwei Millionen Euro betragen. Durch Bund und Land würden dabei rund 1,5 Millionen Euro übernommen und der Landkreis Verden würde 171 000 Euro beisteuern, sodass für die Stadt Achim voraussichtlich eine Summe von rund 410 000 Euro übrig bliebe – pro Haushalt also etwa 1800 Euro. „Die Kostenbeteiligung der Stadt würde dann fällig, wenn der Ausbau stattfindet“, kündigt die Verwaltung an. Ein genaues Datum dafür könne man derzeit noch nicht festlegen. Der Landkreis sehe allerdings den Zeitraum von 2020 bis 2023 als Zeitkorridor vor.

Zusätzlich zu den unterversorgten Haushalten sollen auch die Schulen in Achim und im gesamten Landkreis in den Blick genommen werden – das allerdings ganz ohne finanzielle Beteiligung der Stadt. „Die hierfür entstehenden Kofinanzierungskosten wird der Landkreis Verden komplett übernehmen“, heißt es. In Achim gilt das für das Cato-Gymnasium, die Grundschulen in Bierden, Baden und Uphusen, das Gymnasium am Markt, die Realschule und die IGS (inklusive der Hauptschule).

Sollte sich die Politik dafür entscheiden, die Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis zu unterzeichnen, geht die Stadt damit eine verbindliche Verpflichtung ein. Das bedeutet, dass im Fall, dass die Fördergelder genehmigt werden, die Stadt ihren Anteil auch in voller Höhe zur Verfügung stellen muss. Änderungen seien nach der Unterzeichnung nicht mehr möglich.