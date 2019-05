Wolgang Harling, Bürgermeister in Hellwege, sowie alle Politiker des Gemeinderates stimmten einem Breitbandausbau zu. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei rund 51 000 Euro. (Björn Hake)

Eigentlich hatten die Hellweger Politiker nur wenig Lust, der Aufwendung in Höhe von 51 409 Euro zuzustimmen. „Wir haben genug Investitionen in der nächsten Zeit“, meinte Heiner Lange (CDU) auf der Gemeinderatssitzung am Montag. Auch der Bürgermeister in Hellwege, Wolfgang Harling (SPD), hätte das Geld lieber an anderer Stelle ausgegeben. Doch letzten Endes sprach sich dann doch der gesamte Gemeinderat dafür aus, den Eigenanteil zugunsten des Breitbandausbaus zu tragen. Davon werden 100 Haushalte in Hellwege profitieren.

Im Endeffekt war der einstimmige Beschluss im Heimat- und Kulturhaus einer Offerte zuzuschreiben: Diese kam vom Landkreis Rotenburg – mit dem Inhalt, die sogenannten weißen Flecken in der Breitbandversorgung im Kreisgebiet zu beseitigen. Konkret bot man den Kommunen an, auf Basis des laufenden Bundesförderprogramms einen Ausbauantrag für Haushalte mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zu stellen. 50 Prozent des kommunalen Eigenanteils würde dabei der Landkreis tragen.

Lukratives Gesamtpaket

Auf Hellwege gemünzt bestand die Möglichkeit, bis zu 106 dieser Hausanschlüsse mit Lichtwellenkabeln bis ins Haus zu erschließen. Eine Maßnahme, die zu 50 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent vom Land gefördert werden würde: für die Politiker in Hellwege ein zu lukratives Gesamtpaket. „Wir können es uns nicht erlauben, das abzulehnen“, meinte Lange.

Für die Durchführung dieser Maßnahmen leistet die Gemeinde einen Eigenanteil von 51 409 Euro. Allerdings werden hierdurch nur 100 von 106 möglichen Haushalten einen Vorteil ziehen können. Denn der Gemeinderat lehnte den Breitbandausbau für sechs Adressen aus dem Gebiet „Hellwege 3“ ab. Grund für diese Entscheidung waren die Kosten, die bei insgesamt 55 296 (9216 Euro Eigenanteil pro Adresse) gelegen hätten. „Das ist schlicht und einfach zu teuer. Um das zu machen, muss eine Gemeinde im Geld schwimmen“, begründete Harling. „Da muss es andere Möglichkeiten geben“, sagte Peter Strohschän (SPD). Zum Vergleich: Bei den 68 Adressen im Gebiet „Hellwege 1“ liegt der Eigenanteil pro Adresse bei 418 Euro, im Gebiet „Hellwege 2“ sind es 718 Euro Eigenanteil pro Adresse.