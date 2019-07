Die Politik will noch mehr Geld für den Ausbau des Breitbandnetzes in die Hand nehmen und alle Haushalte in Achim mit der besten Technik versorgen. (Jan Woitas)

Achim. Generell ist das Geld bei der Stadt Achim immer eher knapp. Großprojekte wie der IGS-Umbau, die Kita-Erweiterungen oder das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt führen dazu, dass jede weitere Investition genau überdacht und kalkuliert werden muss. Umso überraschender war es da, dass sich die Mitglieder des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal in ihrer Sitzung am Donnerstag dafür aussprachen, sogar mehr Geld für den Ausbau des Breitbandnetzes in der Stadt in die Hand zu nehmen, als von der Verwaltung ursprünglich angepeilt worden war. Das Ziel: Es sollen in Zukunft tatsächlich alle Gebiete mit schnellem Internet versorgt werden – auch die, in denen weniger als fünf Haushalte vorhanden sind.

Wie berichtet, mussten die Politiker darüber entscheiden, ob sich die Stadt Achim an einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Verden und den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet beteiligt, die den Breitbandausbau im Landkreis vorantreiben soll. Mit dieser Vereinbarung soll der Landkreis beauftragt werden, stellvertretend die entsprechenden Förderanträge für vorgesehene Ausbaugebiete beim Bund und beim Land zu stellen. Die Verwaltung hatte angeregt, im Zuge dieser Vereinbarung insgesamt 228 noch unterversorgte Haushalte mit schnellem Internet ausstatten zu lassen. Abzüglich der Förderungen durch Bund, Land und Landkreis blieben in diesem Fall für Achim schätzungsweise Kosten in Höhe von 410 000 Euro übrig. Alle 368 noch unterversorgten Haushalte in der Stadt aufzurüsten würde hingegen rund 662 000 Euro kosten.

Ausbau zwischen 2020 und 2023

„Natürlich kann man sagen, dass nicht jeder kleine Hof schnelles Internet braucht“, sagte Bernd Junker (SPD). „Man muss jedoch bedenken, dass das Internet auch im beruflichen Alltag immer wichtiger wird und eine Anbindung daran dann genauso wichtig ist wie beispielsweise an Anliegerstraßen.“ Die Internetleitungen seien die Autobahnen der Zukunft. „Ich würde daher zu einem vollständigen Ausbau tendieren“, bezog Junker klar Stellung. Man habe nun die große Chance, für das Projekt Fördermittel zu generieren und die sollte man nutzen. Zumal Achim das Geld nicht auf einmal, sondern verteilt über mehrere Haushaltsjahre zahlen müsse. Der Landkreis Verden rechnet derzeit damit, dass ein Ausbau zwischen 2020 und 2023 stattfinden könnte. „Wenn wir dafür kein Geld aufbringen können, weiß ich nicht, ob Achim überhaupt zukunftsfähig ist“, sagte Junker.

Selbst in seiner eigenen Partei sah das aber nicht jeder so. „Wir haben vom Landkreis bei der Genehmigung unseres Doppelhaushalts den Auftrag bekommen, unsere Ausgaben im Griff zu halten“, sagte Herfried Meyer. „Das wären jetzt allerdings wieder neue freiwillige Leistungen.“ Wenn man sich für diese Investition entscheide, müssten andere Bereiche wieder darunter leiden. Und noch etwas stieß Meyer sauer auf: Der angestrebte Ausbau würde nämlich bedeuten, dass Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt werden würden, was dann eine Bandbreite von über einem Gigabit ermöglicht. „In dünn besiedelten Gebieten sorgen wir damit für beste Technik, die wir in anderen Bereiche in der Stadt vermutlich nie haben werden.“

Dennoch: Die Mehrheit der Ausschussmitglieder war anderer Meinung. „Es ist eine Chance für Achim, eine positive Investition zu tätigen, die den Bürgern auch wirklich zugutekommt“, bekräftige Karl-Heinz Lichter (CDU). Unterstützung bekam er dafür auch von Hans Jakob Baum. „Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Stadt müssen wir uns für die Investition entscheiden“, sagte er. Mit sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen sprachen sich die Ausschussmitglieder letztlich dann auch dafür aus, die Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis zu unterschreiben und für Achim den Ausbau aller unterversorgten 386 Haushalte zu fokussieren. Auch in der anschließenden Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde diese Entscheidung nochmals bestätigt.