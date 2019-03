Zunächst über das Telefonnetz und in Zukunft über Glasfaserkabel soll in Völkersen für schnelles Internet gesorgt werden (Symbolfoto). (Daniel Reinhardt/DPA)

Die sogenannten „weißen Flecken“, also die Orte, an denen es noch keine Breitband-Internetversorgung gibt, sind im Flecken Langwedel erfreulicherweise weniger geworden. Derzeit läuft der größtenteils durch Fördermittel finanzierte Netzausbau in den Bereichen Langwedelermoor, Völkersen-Nord und Haberloh (wir berichteten). In einigen Monaten sollen die Haushalte dort über schnelles Internet verfügen. In der Ortschaft Völkersen gibt es jedoch auch dann weiterhin viele unterversorgte Gebiete, in denen teilweise nur 0,5 bis 2,5 Mbit durch die Leitung fließen. Zum Vergleich: Heutzutage sind in ausgebauten Gebieten Anschlüsse mit 30 bis 100 Mbit der Normalfall. Und diese Surfgeschwindigkeit könnte es in Zukunft auch in Völkersen geben – wenn sich genügend Interessierte finden.

„Eine zurzeit im Bau befindliche Datenfernleitung durch den Flecken Langwedel hat kurzfristig die Möglichkeit eröffnet, die unterversorgten Gebiete in der Ortschaft Völkersen mit schnellem Internet über das herkömmliche Telefonnetz zu versorgen“, lässt Bürgermeister Andreas Brandt wissen. Auf dieser Grundlage hat der Telekommunikationsanbieter Bungalski aus Verden nach Gesprächen mit dem Ortsrat Völkersen ein eigenwirtschaftliches Ausbauangebot unterbreitet. Vorplanungen hat es auch schon gegeben, so wäre es vorgesehen, zusätzlich zu den vier bestehenden Kabelverzweigern in der Ortschaft, zwei weitere aufzustellen. Vier Kilometer Tiefbauleitungen müssten verlegt werden. „Bis zum Sommer 2020 könnte alles fertig sein“, sagt Tobias Pietza, Vertriebsleiter bei Bungalski. Auf Dauer soll die Versorgung dort dann auch über Glasfaserkabel erfolgen. „Zukünftig führt kein Weg an Glasfaser statt Kupfer herum“, betont Geschäftsführer Marco Bungalski.

200 Haushalte sind minimum

Ob diese Pläne letztlich so umgesetzt werden, haben die Völkerser selbst in der Hand. Denn die Firma Bungalski wird den Ausbau nur vornehmen, wenn 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen. Bei fast 500 betroffenen Haushalten wären das etwa 200. „Ich halte es für ambitioniert, aber die Pläne werden bisher positiv aufgenommen“, lässt Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer wissen. Gemeinsam mit den anderen Ortsratsmitgliedern macht er in diesen Tagen Werbung für das Projekt, ohne aber Klinken putzen zu gehen.

Alle betroffenen Haushalte haben Post bekommen mit einer Einladung zu einer Infoveranstaltung. Die zwei Termine finden kommende Woche, am 3. und 4. April, jeweils ab 19 Uhr bei Grashoff's statt. Pietza wird dann vor Ort sein und das Projekt vorstellen, auf Wunsch komme er für Beratungen im Übrigen auch kostenlos zu den Leuten nach Hause. Eine Entscheidung muss noch vor Ostern getroffen werden. „Es ist eine einmalige Chance, die sich uns bietet“, findet Ortsratsmitglied Inge Vogel, in der Hoffnung, dass sich genug Interessierte für das Vorhaben finden.

Lediglich vier Häuser an der Heidbergstraße könnten vom Netzausbau nicht profitieren, dort würde auch bei einer Umsetzung weiter kein schnelles Internet verfügbar sein. Doch der weiße Fleck in Völkersen würde sichtlich schrumpfen. Übrig bleiben würde auf Gemeindegebiet dann eigentlich nur ein unterversorgtes Gebiet. „Wir haben noch keine Lösung für Hagen-Grinden“, sagt Brandt, der aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass sich auch dort in naher Zukunft etwas tun wird.